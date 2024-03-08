https://ria.ru/20240308/vizit-1931934280.html

Премьер ЦАР направляется в Россию с дружественным визитом

Премьер ЦАР направляется в Россию с дружественным визитом - РИА Новости, 08.03.2024

Премьер ЦАР направляется в Россию с дружественным визитом

Премьер министр ЦАР Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом, сообщило посольство РФ в Банги. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:58

2024-03-08T18:58

2024-03-08T19:05

в мире

россия

цар

банги

феликс молуа

александр бикантов

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом, сообщило посольство РФ в Банги.В Telegram-канале посольства России в ЦАР говорится, что "8 марта в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию с дружественным визитом".

https://ria.ru/20240306/vizit-1931606120.html

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в мире, россия, цар, банги, феликс молуа, александр бикантов