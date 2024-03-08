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Премьер ЦАР направляется в Россию с дружественным визитом - РИА Новости, 08.03.2024
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18:58 08.03.2024 (обновлено: 19:05 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/vizit-1931934280.html
Премьер ЦАР направляется в Россию с дружественным визитом
Премьер ЦАР направляется в Россию с дружественным визитом - РИА Новости, 08.03.2024
Премьер ЦАР направляется в Россию с дружественным визитом
Премьер министр ЦАР Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом, сообщило посольство РФ в Банги. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:58
2024-03-08T19:05
в мире
россия
цар
банги
феликс молуа
александр бикантов
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом, сообщило посольство РФ в Банги.В Telegram-канале посольства России в ЦАР говорится, что "8 марта в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию с дружественным визитом".
https://ria.ru/20240306/vizit-1931606120.html
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в мире, россия, цар, банги, феликс молуа, александр бикантов
В мире, Россия, ЦАР, Банги, Феликс Молуа, Александр Бикантов
Премьер ЦАР направляется в Россию с дружественным визитом

Премьер ЦАР Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер министр ЦАР Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом, сообщило посольство РФ в Банги.
В Telegram-канале посольства России в ЦАР говорится, что "8 марта в международном аэропорту Банги посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил премьер-министра ЦАР Феликса Молуа, направляющегося в Россию с дружественным визитом".
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В миреРоссияЦАРБангиФеликс МолуаАлександр Бикантов
 
 
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