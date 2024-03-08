Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины
Фиала: союзники Киева собрали деньги для закупки 300 тысяч снарядов для Украины
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети Х.
"Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - написал он.
При этом Фиала не назвал точную собранную сумму. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.
В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом Павел не стал называть суммы вкладов отдельных государств.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.