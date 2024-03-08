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Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины - РИА Новости, 08.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931893812.html
Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины
Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины - РИА Новости, 08.03.2024
Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины
Союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Чехии РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:05
2024-03-08T13:05
специальная военная операция на украине
украина
петр фиала
нато
петр павел
киев
чехия
сергей лавров
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети Х."Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - написал он. При этом Фиала не назвал точную собранную сумму. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами. В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом Павел не стал называть суммы вкладов отдельных государств. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240308/rakety-1931889423.html
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украина, петр фиала, нато, петр павел, киев, чехия, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Петр Фиала, НАТО, Петр Павел, Киев, Чехия, Сергей Лавров, В мире
Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины

Фиала: союзники Киева собрали деньги для закупки 300 тысяч снарядов для Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети Х.
"Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - написал он.
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При этом Фиала не назвал точную собранную сумму. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.
В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом Павел не стал называть суммы вкладов отдельных государств.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПетр ФиалаНАТОПетр ПавелКиевЧехияСергей ЛавровВ мире
 
 
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