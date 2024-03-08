https://ria.ru/20240308/ukraina-1931893812.html

Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины

Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины - РИА Новости, 08.03.2024

Союзники Киева собрали средства для закупки снарядов для Украины

Союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Чехии РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:05

2024-03-08T13:05

2024-03-08T13:05

специальная военная операция на украине

украина

петр фиала

нато

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сергей лавров

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети Х."Пока нам удалось собрать достаточно средств для закупки первой партии из 300 тысяч артиллерийских снарядов", - написал он. При этом Фиала не назвал точную собранную сумму. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами. В четверг президент Чехии Петр Павел заявлял, что деньги для обеспечения плана Чехии по закупке 800 тысяч снарядов для Украины в третьих странах были полностью собраны. При этом Павел не стал называть суммы вкладов отдельных государств. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240308/rakety-1931889423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, петр фиала, нато, петр павел, киев, чехия, сергей лавров, в мире