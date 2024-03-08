https://ria.ru/20240308/ukraina-1931866277.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 08.03.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь с четверга на пятницу ряд... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:43

2024-03-08T08:43

2024-03-08T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922904659_0:175:1209:855_1920x0_80_0_0_676bff177d6b4ef4203c15a2c1d02871.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь с четверга на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения в результате взрывов. Согласно его сообщению, подконтрольная ВСУ часть Запорожской области подверглась ударам, по его данным, в регионе прозвучало 256 взрывов в 11 населенных пунктах. В результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240227/vzryv-1929707817.html

https://ria.ru/20240225/vzryvy-1929407179.html

запорожская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация