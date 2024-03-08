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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:43 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931866277.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 08.03.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь с четверга на пятницу ряд... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:43
2024-03-08T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь с четверга на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения в результате взрывов. Согласно его сообщению, подконтрольная ВСУ часть Запорожской области подверглась ударам, по его данным, в регионе прозвучало 256 взрывов в 11 населенных пунктах. В результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры". О каких именно объектах идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, запорожская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Украинские власти сообщили о повреждениях инфраструктуры в Запорожской области

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что в ночь с четверга на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения в результате взрывов.
Согласно его сообщению, подконтрольная ВСУ часть Запорожской области подверглась ударам, по его данным, в регионе прозвучало 256 взрывов в 11 населенных пунктах. В результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры".
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О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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