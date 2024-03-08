Около границы Украины с Румынией задержали автобус с уклонистами, пишут СМИ
"Страна.ua": автобус с 34 украинскими уклонистами задержали у границы с Румынией
Автомобиль сотрудников украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Украине вблизи с румынской границей правоохранители задержали автобус, в который битком набились 34 мужчины призывного возраста, надеявшихся нелегально попасть в Румынию, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на местный источник.
"В трех километрах от границы с Румынией задержали бус, в который набились 34 уклониста. Об этом сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола и публикует видео", - говорится в сообщении издания.
По его данным, как передает издание, мужчины заплатили по 10 тысяч евро, чтобы покинуть страну таким образом. Правоохранители задержали организатора.
Позднее в украинских телеграм-каналах распространилось видео задержания. На нем мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой. В адрес этих мужчин на видео звучит много нецензурной брани, их избивают, а лежачему лицом в землю предполагаемому водителю достаются удары ногой.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.