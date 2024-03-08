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Около границы Украины с Румынией задержали автобус с уклонистами, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
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17:32 08.03.2024 (обновлено: 23:42 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/uklonisty-1931924217.html
Около границы Украины с Румынией задержали автобус с уклонистами, пишут СМИ
Около границы Украины с Румынией задержали автобус с уклонистами, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
Около границы Украины с Румынией задержали автобус с уклонистами, пишут СМИ
На Украине вблизи с румынской границей правоохранители задержали автобус, в который битком набились 34 мужчины призывного возраста, надеявшихся нелегально... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:32
2024-03-08T23:42
в мире
румыния
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Украине вблизи с румынской границей правоохранители задержали автобус, в который битком набились 34 мужчины призывного возраста, надеявшихся нелегально попасть в Румынию, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на местный источник. "В трех километрах от границы с Румынией задержали бус, в который набились 34 уклониста. Об этом сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола и публикует видео", - говорится в сообщении издания. По его данным, как передает издание, мужчины заплатили по 10 тысяч евро, чтобы покинуть страну таким образом. Правоохранители задержали организатора. Позднее в украинских телеграм-каналах распространилось видео задержания. На нем мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой. В адрес этих мужчин на видео звучит много нецензурной брани, их избивают, а лежачему лицом в землю предполагаемому водителю достаются удары ногой.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240229/uklonisty-1930280886.html
https://ria.ru/20240125/vsu-1923332712.html
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в мире, румыния, украина, владимир зеленский
В мире, Румыния, Украина, Владимир Зеленский
Около границы Украины с Румынией задержали автобус с уклонистами, пишут СМИ

"Страна.ua": автобус с 34 украинскими уклонистами задержали у границы с Румынией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль сотрудников украинской полиции
Автомобиль сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль сотрудников украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На Украине вблизи с румынской границей правоохранители задержали автобус, в который битком набились 34 мужчины призывного возраста, надеявшихся нелегально попасть в Румынию, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на местный источник.
"В трех километрах от границы с Румынией задержали бус, в который набились 34 уклониста. Об этом сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола и публикует видео", - говорится в сообщении издания.
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По его данным, как передает издание, мужчины заплатили по 10 тысяч евро, чтобы покинуть страну таким образом. Правоохранители задержали организатора.
Позднее в украинских телеграм-каналах распространилось видео задержания. На нем мужчин выталкивают из грузового микроавтобуса без окон и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой. В адрес этих мужчин на видео звучит много нецензурной брани, их избивают, а лежачему лицом в землю предполагаемому водителю достаются удары ногой.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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