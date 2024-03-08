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Российские ВС за неделю нанесли 34 удара по объектам ВСУ
Российские ВС за неделю нанесли 34 удара по объектам ВСУ - РИА Новости, 08.03.2024
Российские ВС за неделю нанесли 34 удара по объектам ВСУ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по украинским военным объектам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:27
2024-03-08T14:27
2024-03-08T14:34
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 34 удара ракетами и беспилотниками по украинским военным объектам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."В период с 2 по 8 марта 2024 г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты, где осуществлялась сборка и подготовка для боевого применения безэкипажных катеров, арсеналы, базы топлива для военной техники, пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Российские ВС за неделю нанесли 34 удара по объектам ВСУ
Минобороны: российские ВС за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам ВСУ