https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931957729.html

Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры

Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры - РИА Новости, 08.03.2024

Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает цель Киева по интеграции в евроатлантические структуры. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T22:42

2024-03-08T22:42

2024-03-08T22:42

в мире

украина

турция

анкара (провинция)

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает цель Киева по интеграции в евроатлантические структуры. "Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров (с Владимиром Зеленским) мы подробно обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних отношений. Мы удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для прессы в Стамбуле. По его словам, Анкара и Киев договорились активизировать усилия по достижению цели в 10 миллиардов долларов. "Многие наши компании продолжают работу в этой области. Мы также будем решительно поддерживать восстановление Украины. Мы также провели форум по восстановлению Украины в Стамбуле", - подчеркнул Эрдоган.

https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931955707.html

украина

турция

анкара (провинция)

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в мире, украина, турция, анкара (провинция), владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган