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Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры - РИА Новости, 08.03.2024
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22:42 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931957729.html
Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры
Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры - РИА Новости, 08.03.2024
Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает цель Киева по интеграции в евроатлантические структуры. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T22:42
2024-03-08T22:42
в мире
украина
турция
анкара (провинция)
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает цель Киева по интеграции в евроатлантические структуры. "Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров (с Владимиром Зеленским) мы подробно обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних отношений. Мы удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для прессы в Стамбуле. По его словам, Анкара и Киев договорились активизировать усилия по достижению цели в 10 миллиардов долларов. "Многие наши компании продолжают работу в этой области. Мы также будем решительно поддерживать восстановление Украины. Мы также провели форум по восстановлению Украины в Стамбуле", - подчеркнул Эрдоган.
https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931955707.html
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в мире, украина, турция, анкара (провинция), владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры

Эрдоган: Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает цель Киева по интеграции в евроатлантические структуры.
«
"Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров (с Владимиром Зеленским) мы подробно обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних отношений. Мы удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для прессы в Стамбуле.
По его словам, Анкара и Киев договорились активизировать усилия по достижению цели в 10 миллиардов долларов.
«
"Многие наши компании продолжают работу в этой области. Мы также будем решительно поддерживать восстановление Украины. Мы также провели форум по восстановлению Украины в Стамбуле", - подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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В миреУкраинаТурцияАнкара (провинция)Владимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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