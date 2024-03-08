https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931957729.html
Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры
Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры - РИА Новости, 08.03.2024
Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает цель Киева по интеграции в евроатлантические структуры. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T22:42
2024-03-08T22:42
2024-03-08T22:42
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СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему поддерживает цель Киева по интеграции в евроатлантические структуры. "Мы по-прежнему поддерживаем цель Украины по интеграции в евроатлантические институты. В ходе наших сегодняшних переговоров (с Владимиром Зеленским) мы подробно обсудили вопросы, стоящие на повестке дня наших двусторонних отношений. Мы удовлетворены тем, что наша двусторонняя торговля идет стабильным курсом", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для прессы в Стамбуле. По его словам, Анкара и Киев договорились активизировать усилия по достижению цели в 10 миллиардов долларов. "Многие наши компании продолжают работу в этой области. Мы также будем решительно поддерживать восстановление Украины. Мы также провели форум по восстановлению Украины в Стамбуле", - подчеркнул Эрдоган.
https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931955707.html
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В мире, Украина, Турция, Анкара (провинция), Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры
Эрдоган: Турция поддерживает Украину в интеграции в евроатлантические структуры