Турция готова принять мирный саммит по Украине с участием России
Эрдоган заявил о готовности организовать мирные переговоры России и Украины
© AP Photo / Nedim Enginsoy Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Nedim Enginsoy
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
СТАМБУЛ, 8 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова принять мирный саммит по Украине с участием России.
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"Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале. Мы готовы оказать посильную поддержку новому соглашению, как и прежде", - сказал турецкий лидер в ходе заявление для прессы с участием Владимира Зеленского в Стамбуле в пятницу.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.