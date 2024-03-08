https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931895980.html
Анкара изучит инициативу Байдена по доставке гумпомощи Газе
Анкара изучит инициативу Байдена по доставке гумпомощи Газе - РИА Новости, 08.03.2024
Анкара изучит инициативу Байдена по доставке гумпомощи Газе
Турецкая сторона изучает сообщения об инициативе президента США Джо Байдена создать временный порт для доставки гуманитарной помощи Газе, Анкара постоянно... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:28
2024-03-08T13:28
2024-03-08T13:34
в мире
анкара (провинция)
джо байден
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
министерство обороны сша
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Турецкая сторона изучает сообщения об инициативе президента США Джо Байдена создать временный порт для доставки гуманитарной помощи Газе, Анкара постоянно выступает за прорыв блокады, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных."С нашей стороны изучается соответствующая информация. Турецкая сторона с первого дня военных столкновений выступает за прорыв блокады по доставке гуманитарной помощи жителям Газы", - заявил собеседник агентства.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html
https://ria.ru/20240302/gaza-1930730581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), джо байден, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, министерство обороны сша, владимир путин, израиль, сша
В мире, Анкара (провинция), Джо Байден, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Владимир Путин, Израиль, США
Анкара изучит инициативу Байдена по доставке гумпомощи Газе
Анкара изучит инициативу Байдена по созданию порта для доставке гумпомощи Газе
АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Турецкая сторона изучает сообщения об инициативе президента США Джо Байдена создать временный порт для доставки гуманитарной помощи Газе, Анкара постоянно выступает за прорыв блокады, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент США Джо Байден сообщил конгрессу, что приказывает Пентагону
построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа без присутствия там американских военных.
СМИ: Израиль не направил делегацию на переговоры о перемирии в Газе
"С нашей стороны изучается соответствующая информация. Турецкая сторона с первого дня военных столкновений выступает за прорыв блокады по доставке гуманитарной помощи жителям Газы", - заявил собеседник агентства.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 72 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
США сбросили с воздуха еду жителям Газы, но не поставили воду и медикаменты