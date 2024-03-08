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Глава МИД Турции обсудит с Блинкеном снятие санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
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10:26 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931876861.html
Глава МИД Турции обсудит с Блинкеном снятие санкций, пишут СМИ
Глава МИД Турции обсудит с Блинкеном снятие санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
Глава МИД Турции обсудит с Блинкеном снятие санкций, пишут СМИ
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит в пятницу с госсекретарем США Энтони Блинкеном снятие со страны американских санкций и возможность возвращения к программе... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:26
2024-03-08T10:26
в мире
турция
сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
хакан фидан
джон кирби
f-35
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит в пятницу с госсекретарем США Энтони Блинкеном снятие со страны американских санкций и возможность возвращения к программе по истребителям F-35, сообщают турецкие СМИ. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. "Ожидается, что сегодня Фидан встретится со своим коллегой Энтони Блинкеном. Один из вопросов, который выйдет на первый план в ходе встречи, - это поддержка Вашингтоном террористической организации YPG/PПK в Сирии на протяжении многих лет. Особенно в первые недели этого года частое движение между двумя странами после новостей в американских СМИ о том, что "США планируют вывести войска из Сирии и Ирака", указывает на возможность того, что Вашингтон может отказаться от партнерства с YPG/PПK в борьбе против ДАЕШ (арабский акроним ИГ, запрещеной в РФ террористической организации) и передать этот вопрос на рассмотрение Анкары", - передал телеканал CNN Türk. По информации, полученной газетой Hürriyet из дипломатических источников, Фидан также обсудит "завершение соответствующих процедур по программе F-35 и просьбу о снятии санкций CAATSA". "В январе тогдашний заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявили, что если Турция сможет преодолеть оговорки Америки в отношении С-400, то можно будет вернуться к проекту F-35. В интервью, данном в прошлом месяце, Фидан сказал: "Если есть дополнительный потенциал, который мы можем приобрести без потери других возможностей, то почему бы и нет?". На прошлой неделе американский чиновник сказал Hurriyet, что двусторонние отношения недавно открылись и что США заинтересованы в более глубоком сотрудничестве с Турцией в предстоящий период, особенно в оборонной промышленности", - говорится в материале телеканала. Возможность поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35 несовместима с наличием у Анкары российских систем ПВО С-300 и С-400, заявлял ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отмечал, что между двумя странами продолжаются обсуждения по этому вопросу, но США готовы вернутся к возобновлению участия Турции в программе поставок истребителей пятого поколения после того, как Анкара "сможет разрешить беспокойство" Вашингтона.
https://ria.ru/20240301/bezopasnost-1930396764.html
https://ria.ru/20240223/turtsiya-1929133462.html
турция
сша
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в мире, турция, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, хакан фидан, джон кирби, f-35, с-400 «триумф», зрк с-300
В мире, Турция, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Джон Кирби, F-35, С-400 «Триумф», ЗРК С-300
Глава МИД Турции обсудит с Блинкеном снятие санкций, пишут СМИ

СМИ: Фидан обсудит с Блинкеном снятие санкций и возвращение к программе F-35

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит в пятницу с госсекретарем США Энтони Блинкеном снятие со страны американских санкций и возможность возвращения к программе по истребителям F-35, сообщают турецкие СМИ.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввёл санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
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"Ожидается, что сегодня Фидан встретится со своим коллегой Энтони Блинкеном. Один из вопросов, который выйдет на первый план в ходе встречи, - это поддержка Вашингтоном террористической организации YPG/PПK в Сирии на протяжении многих лет. Особенно в первые недели этого года частое движение между двумя странами после новостей в американских СМИ о том, что "США планируют вывести войска из Сирии и Ирака", указывает на возможность того, что Вашингтон может отказаться от партнерства с YPG/PПK в борьбе против ДАЕШ (арабский акроним ИГ, запрещеной в РФ террористической организации) и передать этот вопрос на рассмотрение Анкары", - передал телеканал CNN Türk.
По информации, полученной газетой Hürriyet из дипломатических источников, Фидан также обсудит "завершение соответствующих процедур по программе F-35 и просьбу о снятии санкций CAATSA".
"В январе тогдашний заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявили, что если Турция сможет преодолеть оговорки Америки в отношении С-400, то можно будет вернуться к проекту F-35. В интервью, данном в прошлом месяце, Фидан сказал: "Если есть дополнительный потенциал, который мы можем приобрести без потери других возможностей, то почему бы и нет?". На прошлой неделе американский чиновник сказал Hurriyet, что двусторонние отношения недавно открылись и что США заинтересованы в более глубоком сотрудничестве с Турцией в предстоящий период, особенно в оборонной промышленности", - говорится в материале телеканала.
Возможность поставок Турции американских истребителей пятого поколения F-35 несовместима с наличием у Анкары российских систем ПВО С-300 и С-400, заявлял ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отмечал, что между двумя странами продолжаются обсуждения по этому вопросу, но США готовы вернутся к возобновлению участия Турции в программе поставок истребителей пятого поколения после того, как Анкара "сможет разрешить беспокойство" Вашингтона.
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В миреТурцияСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенХакан ФиданДжон КирбиF-35С-400 «Триумф»ЗРК С-300
 
 
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