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Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС - РИА Новости, 08.03.2024
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10:04 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931874138.html
Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС
Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС - РИА Новости, 08.03.2024
Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС
Турция продолжает переговоры с Россией, Южной Кореей и Китаем по двум новым проектам АЭС в стране - в Синопе и Фракии, заявил министр энергетики и природных... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:04
2024-03-08T10:04
турция
россия
синоп (провинция)
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией, Южной Кореей и Китаем по двум новым проектам АЭС в стране - в Синопе и Фракии, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%. "Есть две заинтересованные страны, связанные с проектом АЭС в Синопе - Россия и Республика Корея. О Фракии мы говорим в основном с Китаем, там мы подошли к очень серьезному моменту. Конечно, Россия и "Росатом" имеют отношение к Синопу. У нас есть серьезный опыт по "Аккую" (первая АЭС в Турции – ред.), поэтому мы хотим перенести этот опыт в Синоп. Наши переговоры продолжаются с обеими сторонами", - приводит слова министра экономическое издание Foreks. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее отмечал, что в Турции "принято политическое решение" о том, чтобы доверить России строительство второй в стране АЭС в Синопе, с турецким минэнерго уже обсуждаются экономические параметры проекта. Он также заявлял о готовности госкорпорации участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции.
https://ria.ru/20240302/akkuyu-1930690834.html
https://ria.ru/20231109/rosatom-1908378126.html
турция
россия
синоп (провинция)
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турция, россия, синоп (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Турция, Россия, Синоп (провинция), Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС

Минэнерго Турции: Анкара продолжит переговоры с Москвой и Пекином по новым АЭС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией, Южной Кореей и Китаем по двум новым проектам АЭС в стране - в Синопе и Фракии, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.
Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В Турции оценили сроки начала коммерческой эксплуатации АЭС "Аккую"
2 марта, 14:10
"Есть две заинтересованные страны, связанные с проектом АЭС в Синопе - Россия и Республика Корея. О Фракии мы говорим в основном с Китаем, там мы подошли к очень серьезному моменту. Конечно, Россия и "Росатом" имеют отношение к Синопу. У нас есть серьезный опыт по "Аккую" (первая АЭС в Турции – ред.), поэтому мы хотим перенести этот опыт в Синоп. Наши переговоры продолжаются с обеими сторонами", - приводит слова министра экономическое издание Foreks.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее отмечал, что в Турции "принято политическое решение" о том, чтобы доверить России строительство второй в стране АЭС в Синопе, с турецким минэнерго уже обсуждаются экономические параметры проекта. Он также заявлял о готовности госкорпорации участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции.
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ТурцияРоссияСиноп (провинция)Алексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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