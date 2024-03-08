https://ria.ru/20240308/turtsiya-1931874138.html

Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС

Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС - РИА Новости, 08.03.2024

Турция продолжит переговоры по двум новым АЭС

Турция продолжает переговоры с Россией, Южной Кореей и Китаем по двум новым проектам АЭС в стране - в Синопе и Фракии, заявил министр энергетики и природных... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:04

2024-03-08T10:04

2024-03-08T10:04

турция

россия

синоп (провинция)

алексей лихачев

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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АНКАРА, 8 мар – РИА Новости. Турция продолжает переговоры с Россией, Южной Кореей и Китаем по двум новым проектам АЭС в стране - в Синопе и Фракии, заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%. "Есть две заинтересованные страны, связанные с проектом АЭС в Синопе - Россия и Республика Корея. О Фракии мы говорим в основном с Китаем, там мы подошли к очень серьезному моменту. Конечно, Россия и "Росатом" имеют отношение к Синопу. У нас есть серьезный опыт по "Аккую" (первая АЭС в Турции – ред.), поэтому мы хотим перенести этот опыт в Синоп. Наши переговоры продолжаются с обеими сторонами", - приводит слова министра экономическое издание Foreks. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее отмечал, что в Турции "принято политическое решение" о том, чтобы доверить России строительство второй в стране АЭС в Синопе, с турецким минэнерго уже обсуждаются экономические параметры проекта. Он также заявлял о готовности госкорпорации участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции.

https://ria.ru/20240302/akkuyu-1930690834.html

https://ria.ru/20231109/rosatom-1908378126.html

турция

россия

синоп (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, синоп (провинция), алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире