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Туркмения и ООН хотят создать стратегический консультативный совет - РИА Новости, 08.03.2024
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08:25 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/turkmeniya-1931864786.html
Туркмения и ООН хотят создать стратегический консультативный совет
Туркмения и ООН хотят создать стратегический консультативный совет - РИА Новости, 08.03.2024
Туркмения и ООН хотят создать стратегический консультативный совет
Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов предложил создать Стратегический консультативный совет "Туркменистан – ООН", сообщает в пятницу русскоязычная... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T08:25
2024-03-08T08:25
в мире
туркмения
рашид мередов
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 8 мар - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов предложил создать Стратегический консультативный совет "Туркменистан – ООН", сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Выступая на заседании туркменского правительства по видеосвязи, глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что "Туркмения конструктивно взаимодействует с ООН в экономической, экологической, гуманитарной и других сферах на основе подписанных двусторонних документов". "В целях приведения национальных программ и международных начинаний Туркменистана в соответствие с требованиями времени, налаживания системного партнёрства в рамках реализуемых совместно с ООН и её профильными структурами проектов предлагается создать Стратегический консультативный совет "Туркменистан – ООН", - отметил министр. По его словам, "данный совет будет координировать шаги по подготовке, отбору и утверждению проектов совместно со специализированными учреждениями ООН и разработке в этой связи предложений для правительства Туркменистана". Также, по словам министра, предусматривается изучение международных инициатив, выдвигаемых в ООН, и исходя из целесообразности, подготовка предложений о присоединении к ним туркменской стороны и их поддержке". Заслушав отчёт, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что "развитие сотрудничества с ООН является одним из ключевых направлений внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, поэтому следует уделить особое внимание дальнейшему наращиванию плодотворного партнёрства с ООН". "Отметив необходимость активного участия в деятельности Стратегического консультативного совета "Туркменистан – ООН", глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД провести надлежащую работу в этом направлении", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240302/turkmeniya-1930634375.html
https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898857257.html
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в мире, туркмения, рашид мередов, сердар бердымухамедов , оон
В мире, Туркмения, Рашид Мередов, Сердар Бердымухамедов , ООН
Туркмения и ООН хотят создать стратегический консультативный совет

Глава МИД Туркмении предложил создать стратегический консультативный совет с ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГорода мира. Ашхабад
Города мира. Ашхабад - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АШХАБАД, 8 мар - РИА Новости. Вице-премьер, глава МИД Туркмении Рашид Мередов предложил создать Стратегический консультативный совет "Туркменистан – ООН", сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Выступая на заседании туркменского правительства по видеосвязи, глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что "Туркмения конструктивно взаимодействует с ООН в экономической, экологической, гуманитарной и других сферах на основе подписанных двусторонних документов".
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"В целях приведения национальных программ и международных начинаний Туркменистана в соответствие с требованиями времени, налаживания системного партнёрства в рамках реализуемых совместно с ООН и её профильными структурами проектов предлагается создать Стратегический консультативный совет "Туркменистан – ООН", - отметил министр.
По его словам, "данный совет будет координировать шаги по подготовке, отбору и утверждению проектов совместно со специализированными учреждениями ООН и разработке в этой связи предложений для правительства Туркменистана".
Также, по словам министра, предусматривается изучение международных инициатив, выдвигаемых в ООН, и исходя из целесообразности, подготовка предложений о присоединении к ним туркменской стороны и их поддержке".
Заслушав отчёт, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что "развитие сотрудничества с ООН является одним из ключевых направлений внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, поэтому следует уделить особое внимание дальнейшему наращиванию плодотворного партнёрства с ООН".
"Отметив необходимость активного участия в деятельности Стратегического консультативного совета "Туркменистан – ООН", глава государства поручил вице-премьеру, руководителю МИД провести надлежащую работу в этом направлении", - подчеркивается в сообщении.
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В миреТуркменияРашид МередовСердар БердымухамедовООН
 
 
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