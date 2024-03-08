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Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году

Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году - РИА Новости, 13.03.2024

Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году

Более 56 миллионов цветов украсят Москву в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-08T11:03

2024-03-08T11:03

2024-03-13T15:27

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 56 миллионов цветов украсят Москву в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Тюльпаны, бегония, виола: больше 56 миллионов цветов украсят город в этом году", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что с установлением в столице стабильной тëплой погоды, первой по традиции высадят виолу - всего 4,6 миллиона саженцев. Тогда же, по его словам, на клумбах зацветут почти 15 миллионов тюльпанов. Мэр Москвы также сообщил, что ближе к лету начнётся высадка однолетников: петунии, бегонии, пеларгонии и других - всего 150 различных сортов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин