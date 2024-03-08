Рейтинг@Mail.ru
Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:03 08.03.2024 (обновлено: 15:27 13.03.2024)
https://ria.ru/20240308/tsvety-1932755561.html
Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году
Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году - РИА Новости, 13.03.2024
Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году
Более 56 миллионов цветов украсят Москву в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-08T11:03
2024-03-13T15:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787856692_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_b01f5d5876a89f4cd8f95348af8bd2bb.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 56 миллионов цветов украсят Москву в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Тюльпаны, бегония, виола: больше 56 миллионов цветов украсят город в этом году", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что с установлением в столице стабильной тëплой погоды, первой по традиции высадят виолу - всего 4,6 миллиона саженцев. Тогда же, по его словам, на клумбах зацветут почти 15 миллионов тюльпанов. Мэр Москвы также сообщил, что ближе к лету начнётся высадка однолетников: петунии, бегонии, пеларгонии и других - всего 150 различных сортов.
https://ria.ru/20240214/moskva-1927368456.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787856692_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_05b088ca7ffb71bce96da8a0a8b99fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин

Сергей Собянин: более 56 миллионов цветов украсят Москву в этом году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦветник на Манежной площадь в Москве
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Цветник на Манежной площадь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Более 56 миллионов цветов украсят Москву в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Тюльпаны, бегония, виола: больше 56 миллионов цветов украсят город в этом году", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что с установлением в столице стабильной тëплой погоды, первой по традиции высадят виолу - всего 4,6 миллиона саженцев. Тогда же, по его словам, на клумбах зацветут почти 15 миллионов тюльпанов.
Мэр Москвы также сообщил, что ближе к лету начнётся высадка однолетников: петунии, бегонии, пеларгонии и других - всего 150 различных сортов.
Высадка деревьев в рамках озеленения видовых пространств и магистралей Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В Москве специалисты высадили четыре тысячи деревьев вдоль магистралей
14 февраля, 16:10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала