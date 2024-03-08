https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html

"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине

"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 08.03.2024

"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине

Российская армия возьмет под контроль еще больше территорий перед тем, как Запад потребует от Украины мирные переговоры, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:33

2024-03-08T15:33

2024-03-08T15:33

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украина

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москва

джон миршаймер

вооруженные силы украины

нато

чикагский университет

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская армия возьмет под контроль еще больше территорий перед тем, как Запад потребует от Украины мирные переговоры, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Администрации (президента США. —Прим. ред.) придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с русскими. <…> Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий", — отметил он.Миршаймер также подчеркнул, что ВСУ не смогут одержать верх в этом конфликте. По этой причине, добавил он, Запад должен понять, что разумным решением в ситуации станут переговоры. По его мнению, западные лидеры заблуждаются в том, что войска НАТО или дополнительные поставки оружия помогут ВСУ выиграть в военном противостоянии с Россией."Единственный выход — это дипломатия", — заключил эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html

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в мире, украина, россия, москва, джон миршаймер, вооруженные силы украины, нато, чикагский университет