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"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 08.03.2024
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15:33 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html
"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине
"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 08.03.2024
"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине
Российская армия возьмет под контроль еще больше территорий перед тем, как Запад потребует от Украины мирные переговоры, заявил профессор Чикагского... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:33
2024-03-08T15:33
в мире
украина
россия
москва
джон миршаймер
вооруженные силы украины
нато
чикагский университет
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская армия возьмет под контроль еще больше территорий перед тем, как Запад потребует от Украины мирные переговоры, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Администрации (президента США. —Прим. ред.) придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с русскими. &lt;…&gt; Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий", — отметил он.Миршаймер также подчеркнул, что ВСУ не смогут одержать верх в этом конфликте. По этой причине, добавил он, Запад должен понять, что разумным решением в ситуации станут переговоры. По его мнению, западные лидеры заблуждаются в том, что войска НАТО или дополнительные поставки оружия помогут ВСУ выиграть в военном противостоянии с Россией."Единственный выход — это дипломатия", — заключил эксперт.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html
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в мире, украина, россия, москва, джон миршаймер, вооруженные силы украины, нато, чикагский университет
В мире, Украина, Россия, Москва, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Чикагский университет
"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине

Профессор Миршаймер: Россия освободит больше территорий перед переговорами

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российская армия возьмет под контроль еще больше территорий перед тем, как Запад потребует от Украины мирные переговоры, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Администрации (президента США. —Прим. ред.) придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с русскими. <…> Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий", — отметил он.
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Миршаймер также подчеркнул, что ВСУ не смогут одержать верх в этом конфликте. По этой причине, добавил он, Запад должен понять, что разумным решением в ситуации станут переговоры. По его мнению, западные лидеры заблуждаются в том, что войска НАТО или дополнительные поставки оружия помогут ВСУ выиграть в военном противостоянии с Россией.
"Единственный выход — это дипломатия", — заключил эксперт.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В миреУкраинаРоссияМоскваДжон МиршаймерВооруженные силы УкраиныНАТОЧикагский университет
 
 
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