https://ria.ru/20240308/tauber-1931845370.html

В Молдавии депутата Таубер освободили из-под судебного контроля

В Молдавии депутата Таубер освободили из-под судебного контроля - РИА Новости, 08.03.2024

В Молдавии депутата Таубер освободили из-под судебного контроля

Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании партии и фальсификации... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:26

2024-03-08T00:26

2024-03-08T00:26

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" и депутат парламента Марина Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании партии и фальсификации финансовых отчетов, освобождена из-под судебного контроля, сообщил адвокат Сергей Морару. Таубер обвиняют в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и партии. Таубер была задержана 1 мая прошлого года в аэропорту Кишинева, ее обвинили в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде). Сама Таубер отметила, что планировала выезд за рубеж на лечение, и уведомление об этом было направлено надзорным органам заранее. Вплоть до 17 июля Таубер находилась под домашним арестом, затем ее перевели под судебный контроль, оставив в силе ряд ограничений, например запрет покидать Кишинев. Ее защита добилась отмены этого ограничения в начале августа, но в ноябре Таубер вновь вернулась под судебный контроль. "Марина Таубер освобождена из-под судебного контроля. Закон предусматривает, что мера в виде судебного контроля не может превышать срока в 12 месяцев, если обвиняемому инкриминируют преступление, максимальное наказание за которое не превышает 12 лет - как в случае госпожи Таубер", - заявил Морару журналистам после судебного заседания. Он подчеркнул, что продление судебного контроля по просьбе прокуратуры было бы незаконным. При этом прокурор заявил, что намерен опротестовать решение суда. Сама Таубер считает себя невиновной, она связывает действия прокуратуры с тем, что регулярно возглавляла антиправительственные протесты, которые идут в Молдавии больше года. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.

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https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931360631.html

https://ria.ru/20240307/moldavia-1931793126.html

молдавия

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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер