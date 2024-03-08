https://ria.ru/20240308/ssha-1931858849.html

Байден пообещал добиваться возвращения Гершковича и Уилана

Байден пообещал добиваться возвращения Гершковича и Уилана - РИА Новости, 08.03.2024

Байден пообещал добиваться возвращения Гершковича и Уилана

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу пообещал добиваться возвращения из России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T06:37

2024-03-08T06:37

2024-03-08T06:37

в мире

россия

сша

эван гершкович

пол уилан

джо байден

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу пообещал добиваться возвращения из России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. "Мы будем неустанно работать, чтобы вернуть домой Эвана и Пола, американцев, которых неправомерно задерживают по всему миру", - сказал он. Пол Уилан приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене вместе с Эваном Гершковичем – еще одним гражданином США, корреспондентом газеты Wall Street Journal, которого судят в России за шпионаж. Гершкович также признан в США неправомерно удерживаемым лицом.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931856433.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, эван гершкович, пол уилан, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)