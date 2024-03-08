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Байден пообещал добиваться возвращения Гершковича и Уилана
Байден пообещал добиваться возвращения Гершковича и Уилана - РИА Новости, 08.03.2024
Байден пообещал добиваться возвращения Гершковича и Уилана
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу пообещал добиваться возвращения из России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T06:37
2024-03-08T06:37
2024-03-08T06:37
в мире
россия
сша
эван гершкович
пол уилан
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу пообещал добиваться возвращения из России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. "Мы будем неустанно работать, чтобы вернуть домой Эвана и Пола, американцев, которых неправомерно задерживают по всему миру", - сказал он. Пол Уилан приговорен в РФ к 16 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности, а госдепартамент включил его в списки неправомерно удерживаемых и пытается договориться с Россией о его обмене вместе с Эваном Гершковичем – еще одним гражданином США, корреспондентом газеты Wall Street Journal, которого судят в России за шпионаж. Гершкович также признан в США неправомерно удерживаемым лицом.
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в мире, россия, сша, эван гершкович, пол уилан, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Эван Гершкович, Пол Уилан, Джо Байден, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Байден пообещал добиваться возвращения Гершковича и Уилана
Байден пообещал добиваться возвращения из России Гершковича и Уилана