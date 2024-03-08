Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто замещает Байдена, пока тот выступает в конгрессе - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 08.03.2024 (обновлено: 06:36 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/ssha-1931858717.html
Стало известно, кто замещает Байдена, пока тот выступает в конгрессе
Стало известно, кто замещает Байдена, пока тот выступает в конгрессе - РИА Новости, 08.03.2024
Стало известно, кто замещает Байдена, пока тот выступает в конгрессе
Министр образования США Мигель Кардона выступает "назначенным выжившим" на время выступления президента Джо Байдена в конгрессе, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T06:34
2024-03-08T06:36
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Министр образования США Мигель Кардона выступает "назначенным выжившим" на время выступления президента Джо Байдена в конгрессе, сообщил Белый дом. В соответствии со сложившейся традицией на время выступления президента в случае экстренной ситуации, при которой он не сможет выполнять свои обязанности, как правило, из числа кабинета министров выбирается “дежурный преемник” или, как еще его называют, “назначенный выживший”. Он во время выступления президента находится в защищенном месте и в случае форс-мажорной ситуации сможет временно заменить первое лицо страны. "Министр образования США Мигель Кардона является назначенным выжившим", - сообщает президентский пул со ссылкой на представителя Белого дома. Байден в четверг выступает в конгрессе с ежегодным обращением. Речь президента "О положении Союза" является традиционным выступлением лидера страны, Байден выступает с ней в четвертый раз.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
https://ria.ru/20240308/ssha-1931858042.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Стало известно, кто замещает Байдена, пока тот выступает в конгрессе

Белый дом: Мигель Кардона замещает Байдена на время выступления в конгрессе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Министр образования США Мигель Кардона выступает "назначенным выжившим" на время выступления президента Джо Байдена в конгрессе, сообщил Белый дом.
В соответствии со сложившейся традицией на время выступления президента в случае экстренной ситуации, при которой он не сможет выполнять свои обязанности, как правило, из числа кабинета министров выбирается “дежурный преемник” или, как еще его называют, “назначенный выживший”. Он во время выступления президента находится в защищенном месте и в случае форс-мажорной ситуации сможет временно заменить первое лицо страны.
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Как остаться без нормальных государства и СМИ
25 февраля, 08:00
"Министр образования США Мигель Кардона является назначенным выжившим", - сообщает президентский пул со ссылкой на представителя Белого дома.
Байден в четверг выступает в конгрессе с ежегодным обращением. Речь президента "О положении Союза" является традиционным выступлением лидера страны, Байден выступает с ней в четвертый раз.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Байден заявил, что США примут новые меры по защите от атак хуситов
06:05
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала