https://ria.ru/20240308/ssha-1931858717.html

Стало известно, кто замещает Байдена, пока тот выступает в конгрессе

Стало известно, кто замещает Байдена, пока тот выступает в конгрессе - РИА Новости, 08.03.2024

Стало известно, кто замещает Байдена, пока тот выступает в конгрессе

Министр образования США Мигель Кардона выступает "назначенным выжившим" на время выступления президента Джо Байдена в конгрессе, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T06:34

2024-03-08T06:34

2024-03-08T06:36

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Министр образования США Мигель Кардона выступает "назначенным выжившим" на время выступления президента Джо Байдена в конгрессе, сообщил Белый дом. В соответствии со сложившейся традицией на время выступления президента в случае экстренной ситуации, при которой он не сможет выполнять свои обязанности, как правило, из числа кабинета министров выбирается “дежурный преемник” или, как еще его называют, “назначенный выживший”. Он во время выступления президента находится в защищенном месте и в случае форс-мажорной ситуации сможет временно заменить первое лицо страны. "Министр образования США Мигель Кардона является назначенным выжившим", - сообщает президентский пул со ссылкой на представителя Белого дома. Байден в четверг выступает в конгрессе с ежегодным обращением. Речь президента "О положении Союза" является традиционным выступлением лидера страны, Байден выступает с ней в четвертый раз.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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в мире, сша, джо байден