Байден заявил, что США примут новые меры по защите от атак хуситов
Байден: США без колебаний примут новые меры по защите военных от атак хуситов
© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США без колебаний примут новые меры по защите своих военных и гражданских лиц на Ближнем Востоке в связи с угрозой от правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов), заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении союза".
"Будучи верховным главнокомандующим, я без колебаний готов дать поручения о принятии дополнительных мер в целях защиты наших граждан и военнослужащих", - сказал Байден.
В этой связи глава государства напомнил, что по инициативе США была создана международная коалиция для защиты судов от атак хуситов в Красном море.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.