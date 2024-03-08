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Байден заявил, что США примут новые меры по защите от атак хуситов - РИА Новости, 08.03.2024
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06:05 08.03.2024 (обновлено: 06:10 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/ssha-1931858042.html
Байден заявил, что США примут новые меры по защите от атак хуситов
Байден заявил, что США примут новые меры по защите от атак хуситов - РИА Новости, 08.03.2024
Байден заявил, что США примут новые меры по защите от атак хуситов
США без колебаний примут новые меры по защите своих военных и гражданских лиц на Ближнем Востоке в связи с угрозой от правящего на севере Йемена движения "Ансар РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T06:05
2024-03-08T06:10
в мире
красное море
йемен
сша
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США без колебаний примут новые меры по защите своих военных и гражданских лиц на Ближнем Востоке в связи с угрозой от правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов), заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении союза". "Будучи верховным главнокомандующим, я без колебаний готов дать поручения о принятии дополнительных мер в целях защиты наших граждан и военнослужащих", - сказал Байден. В этой связи глава государства напомнил, что по инициативе США была создана международная коалиция для защиты судов от атак хуситов в Красном море. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240305/kabel-1931261474.html
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в мире, красное море, йемен, сша, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, США, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Байден заявил, что США примут новые меры по защите от атак хуситов

Байден: США без колебаний примут новые меры по защите военных от атак хуситов

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США без колебаний примут новые меры по защите своих военных и гражданских лиц на Ближнем Востоке в связи с угрозой от правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах" (хуситов), заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Конгрессе с ежегодным посланием "О положении союза".
"Будучи верховным главнокомандующим, я без колебаний готов дать поручения о принятии дополнительных мер в целях защиты наших граждан и военнослужащих", - сказал Байден.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой
5 марта, 16:38
В этой связи глава государства напомнил, что по инициативе США была создана международная коалиция для защиты судов от атак хуситов в Красном море.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Судно в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
При атаке на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка
Вчера, 02:06
 
В миреКрасное мореЙеменСШАДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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