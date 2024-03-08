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Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
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21:03 08.03.2024 (обновлено: 21:09 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/spiker-1931949644.html
Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена
Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена
Спикер палаты представителей республиканец Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на речь президента США Джо Байдена в конгрессе. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T21:03
2024-03-08T21:09
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей республиканец Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на речь президента США Джо Байдена в конгрессе.В ролике, опубликованном YouTube-каналом FOX 11 Los Angeles, глава Белого дома затронул проблему насилия с применением огнестрельного оружия, которая в США носит острый характер.Байден заявил, что его предшественник, Дональд Трамп, не предпринял никаких шагов, чтобы снизить число таких преступлений, а после очередного случая стрельбы в школе в штате Айова он призвал "просто пережить это". По словам Байдена, он, в отличие от Трампа, подписал "самый важный закон", чтобы предотвратить подобные правонарушения в будущем.Во время его выступления спикер Джонсон выглядел недовольным, качал головой и закатывал глаза.Накануне Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена

Реакция спикера палаты представителей Джонсона на речь Байдена попала на видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей республиканец Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на речь президента США Джо Байдена в конгрессе.
В ролике, опубликованном YouTube-каналом FOX 11 Los Angeles, глава Белого дома затронул проблему насилия с применением огнестрельного оружия, которая в США носит острый характер.
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Во время его выступления спикер Джонсон выглядел недовольным, качал головой и закатывал глаза.
Накануне Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
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