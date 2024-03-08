https://ria.ru/20240308/spiker-1931949644.html

Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена

Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена - РИА Новости, 08.03.2024

Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена

Спикер палаты представителей республиканец Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на речь президента США Джо Байдена в конгрессе. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T21:03

2024-03-08T21:03

2024-03-08T21:09

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931949153_0:8:774:443_1920x0_80_0_0_2c24a36fd0ec863ac2e42621baf304a8.png

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей республиканец Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на речь президента США Джо Байдена в конгрессе.В ролике, опубликованном YouTube-каналом FOX 11 Los Angeles, глава Белого дома затронул проблему насилия с применением огнестрельного оружия, которая в США носит острый характер.Байден заявил, что его предшественник, Дональд Трамп, не предпринял никаких шагов, чтобы снизить число таких преступлений, а после очередного случая стрельбы в школе в штате Айова он призвал "просто пережить это". По словам Байдена, он, в отличие от Трампа, подписал "самый важный закон", чтобы предотвратить подобные правонарушения в будущем.Во время его выступления спикер Джонсон выглядел недовольным, качал головой и закатывал глаза.Накануне Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, джо байден, дональд трамп