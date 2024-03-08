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Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена
Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена - РИА Новости, 08.03.2024
Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена
Спикер палаты представителей республиканец Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на речь президента США Джо Байдена в конгрессе. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T21:03
2024-03-08T21:03
2024-03-08T21:09
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спикер палаты представителей республиканец Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на речь президента США Джо Байдена в конгрессе.В ролике, опубликованном YouTube-каналом FOX 11 Los Angeles, глава Белого дома затронул проблему насилия с применением огнестрельного оружия, которая в США носит острый характер.Байден заявил, что его предшественник, Дональд Трамп, не предпринял никаких шагов, чтобы снизить число таких преступлений, а после очередного случая стрельбы в школе в штате Айова он призвал "просто пережить это". По словам Байдена, он, в отличие от Трампа, подписал "самый важный закон", чтобы предотвратить подобные правонарушения в будущем.Во время его выступления спикер Джонсон выглядел недовольным, качал головой и закатывал глаза.Накануне Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Как заявили в Белом доме, американский президент поделился своими "историческими достижениями" на посту главы государства.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931937415.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Закатывал глаза. Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена
Реакция спикера палаты представителей Джонсона на речь Байдена попала на видео