https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931922501.html

Спецоперация, 8 марта: Украина и США разочарованы друг другом, пишут СМИ

Спецоперация, 8 марта: Украина и США разочарованы друг другом, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024

Спецоперация, 8 марта: Украина и США разочарованы друг другом, пишут СМИ

О террористических атаках Киева на российские регионы, проблемах в отношениях между США и Украиной и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:20

2024-03-08T17:20

2024-03-08T17:49

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

джо байден

владимир путин

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. О террористических атаках Киева на российские регионы, проблемах в отношениях между США и Украиной и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Киев и Вашингтон разочарованы друг другомВоенный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа, поскольку высокопоставленные американские военные недовольны военной стратегией ВСУ, а Киев разочарован нехваткой боеприпасов, пишет газета The New York Times.Согласно статье, американские военные стратеги, в том числе министр обороны Ллойд Остин считают, что Украине "необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве за раз". Вместо этого Киев тратит свои силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, "не имеют" стратегической ценности. Одним из последних таких примеров стала Авдеевка. В свою очередь, Украина "все больше разочаровывается тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте". Поводы для недовольства Киеву дает также Европа. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предоставление Украине ракет дальнего действия, в том числе немецких Taurus, не станет решающим в конфликте и Берлин не намерен переходить эту линию.По словам немецкого министра, такие снаряды "могли бы помочь в той или иной точке" на фронте, однако Германия не намерена "переступать решающую линию" и не готова поставлять ракеты Taurus. Разлад внутри западной коалиции, чреватый фатальными для дальнейшей поддержки Киева последствиями, усмотрел и советник главы ДНР Ян Гагин. В беседе с РИА Новости он выразил мнение, что сегодня намечается раскол в отношениях Франции и Германии. При этом, по его мнению, такие же проблемы ждут и другие страны Евросоюза и НАТО, которые разваливаются и как экономический союз, и как военный союз, поскольку члены альянса не готовы и не хотят воевать с Россией.Все это, как считает Гагин, может привести к развалу как Евросоюза, так и НАТО "в ближайшее время". "Худшая речь Байдена" "Приободрить" Киев попытался во время своего ежегодного обращения к конгрессу президент США Джо Байден, заявивший, что Украина в состоянии "остановить Путина" при американской поддержке.Глава государства в очередной раз призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте. Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление Байдена "позором для страны" и "худшей речью" о положении США из когда-либо произнесенных. Экс-глава Белого дома выразил мнение, что Путин начал спецоперацию на Украине лишь потому, что не испытывает никакого уважения к нынешнему американскому лидеру. Ход СВО Минобороны опубликовало недельную сводку по работе Вооруженных сил в зоне СВО в период с 2 по 8 марта. За этот промежуток времени российская армия нанесла 34 групповых удара по объектам, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров ВСУ, по арсеналам, пунктам дислокации подразделений, формирований националистов и иностранных наемников.Потери ВСУ на различных участках фронта за неделю составили до 7285 военных, а также 28 танков, в том числе два Abrams. При этом российские войска отразили 102 контратаки противника, улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южнодонецком направлениях, заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и более выгодные позиции — на Херсонском. На Авдеевском направлении российские подразделения также продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Террористические атаки КиеваРоссийская ПВО за сутки несколько раз отражала атаки дронов ВСУ в нескольких регионах. В общей сложности 15 украинских беспилотников сбили в небе над Волгоградской областью, девять — над Белгородской и один — над Курской. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за ударов украинских дронов-камикадзе по селу Рождественка Грайворонского городского округа два человека погибли и один получил тяжелые ранения.

https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

https://ria.ru/20240308/front-1931893460.html

https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html

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украина, киев, россия, джо байден, владимир путин, ян гагин, вооруженные силы украины, нато