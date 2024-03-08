Спецоперация, 8 марта: Украина и США разочарованы друг другом, пишут СМИ
NYT: союз Украины и США демонстрирует признаки взаимного разочарования
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. О террористических атаках Киева на российские регионы, проблемах в отношениях между США и Украиной и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Киев и Вашингтон разочарованы друг другом
Военный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа, поскольку высокопоставленные американские военные недовольны военной стратегией ВСУ, а Киев разочарован нехваткой боеприпасов, пишет газета The New York Times.
Согласно статье, американские военные стратеги, в том числе министр обороны Ллойд Остин считают, что Украине "необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве за раз". Вместо этого Киев тратит свои силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, "не имеют" стратегической ценности. Одним из последних таких примеров стала Авдеевка.
В свою очередь, Украина "все больше разочаровывается тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте". Поводы для недовольства Киеву дает также Европа. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предоставление Украине ракет дальнего действия, в том числе немецких Taurus, не станет решающим в конфликте и Берлин не намерен переходить эту линию.
По словам немецкого министра, такие снаряды "могли бы помочь в той или иной точке" на фронте, однако Германия не намерена "переступать решающую линию" и не готова поставлять ракеты Taurus.
Все это, как считает Гагин, может привести к развалу как Евросоюза, так и НАТО "в ближайшее время".
"Худшая речь Байдена"
"Приободрить" Киев попытался во время своего ежегодного обращения к конгрессу президент США Джо Байден, заявивший, что Украина в состоянии "остановить Путина" при американской поддержке.
Глава государства в очередной раз призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте.
Бывший президент США Дональд Трамп назвал выступление Байдена "позором для страны" и "худшей речью" о положении США из когда-либо произнесенных. Экс-глава Белого дома выразил мнение, что Путин начал спецоперацию на Украине лишь потому, что не испытывает никакого уважения к нынешнему американскому лидеру.
Ход СВО
Минобороны опубликовало недельную сводку по работе Вооруженных сил в зоне СВО в период с 2 по 8 марта. За этот промежуток времени российская армия нанесла 34 групповых удара по объектам, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров ВСУ, по арсеналам, пунктам дислокации подразделений, формирований националистов и иностранных наемников.
Потери ВСУ на различных участках фронта за неделю составили до 7285 военных, а также 28 танков, в том числе два Abrams. При этом российские войска отразили 102 контратаки противника, улучшили положение по переднему краю на Купянском и Южнодонецком направлениях, заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении и более выгодные позиции — на Херсонском. На Авдеевском направлении российские подразделения также продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.
Террористические атаки Киева
Российская ПВО за сутки несколько раз отражала атаки дронов ВСУ в нескольких регионах. В общей сложности 15 украинских беспилотников сбили в небе над Волгоградской областью, девять — над Белгородской и один — над Курской.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за ударов украинских дронов-камикадзе по селу Рождественка Грайворонского городского округа два человека погибли и один получил тяжелые ранения.