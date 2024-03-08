Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю
Минобороны: авиация и ПВО за неделю сбили МиГ-29 и 796 беспилотников ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВКС России и системы ПВО за минувшую неделю (период со 2 по 8 марта) сбили украинский истребитель МиГ-29, 796 беспилотников, 7 управляемых авиабомб Hammer, 33 снаряда РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.