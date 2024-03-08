https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931904325.html

Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю

Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 08.03.2024

Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю

ВКС России и системы ПВО за минувшую неделю (период со 2 по 8 марта) сбили украинский истребитель МиГ-29, 796 беспилотников, 7 управляемых авиабомб Hammer, 33... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:37

2024-03-08T14:37

2024-03-08T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

миг-29

воздушно-космические силы россии

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923366250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e16208c35c4da8346936dc175f787708.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВКС России и системы ПВО за минувшую неделю (период со 2 по 8 марта) сбили украинский истребитель МиГ-29, 796 беспилотников, 7 управляемых авиабомб Hammer, 33 снаряда РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, миг-29, воздушно-космические силы россии, сша, украина