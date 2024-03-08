Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 08.03.2024 (обновлено: 14:43 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931904325.html
Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю
Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 08.03.2024
Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю
ВКС России и системы ПВО за минувшую неделю (период со 2 по 8 марта) сбили украинский истребитель МиГ-29, 796 беспилотников, 7 управляемых авиабомб Hammer, 33... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:37
2024-03-08T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
миг-29
воздушно-космические силы россии
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923366250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e16208c35c4da8346936dc175f787708.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВКС России и системы ПВО за минувшую неделю (период со 2 по 8 марта) сбили украинский истребитель МиГ-29, 796 беспилотников, 7 управляемых авиабомб Hammer, 33 снаряда РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923366250_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b016a447e23db622c97cde0652ce1252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, миг-29, воздушно-космические силы россии, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, МиГ-29, Воздушно-космические силы России, США, Украина
Российские военные сбили 796 украинских беспилотников за неделю

Минобороны: авиация и ПВО за неделю сбили МиГ-29 и 796 беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВКС России и системы ПВО за минувшую неделю (период со 2 по 8 марта) сбили украинский истребитель МиГ-29, 796 беспилотников, 7 управляемых авиабомб Hammer, 33 снаряда РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 796 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 576 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14 658 беспилотных летательных аппарата, 482 зенитных ракетных комплекса, 15 400 танков и других боевых бронированных машин, 1234 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Военное вмешательство": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМиГ-29Воздушно-космические силы РоссииСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала