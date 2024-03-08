https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931903674.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.03.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили восемь атак, потери Украины составили более 1970... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:34

2024-03-08T14:34

2024-03-08T14:53

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

клещеевка

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили восемь атак, потери Украины составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, российские войска отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа ДНР."Потери ВСУ составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО "Град", а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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клещеевка

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, клещеевка