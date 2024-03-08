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В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.03.2024
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14:34 08.03.2024 (обновлено: 14:53 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931903674.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.03.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили восемь атак, потери Украины составили более 1970... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:34
2024-03-08T14:53
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
клещеевка
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили восемь атак, потери Украины составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, российские войска отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа ДНР."Потери ВСУ составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО "Град", а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Клещеевка
В Минобороны оценили потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении превысили 1970 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили восемь атак, потери Украины составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.
«
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 33-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
Кроме того, по данным ведомства, российские войска отразили восемь контратак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Победа ДНР.
"Потери ВСУ составили более 1970 военнослужащих, 11 танков, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО "Град", а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Также уничтожено десять полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреКлещеевка
 
 
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