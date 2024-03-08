https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931902836.html

Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.03.2024

Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные за неделю отразили 65 атак украинских войск на авдеевском направлении и нанесли поражение девяти бригадам противника, потери Киева составили... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:32

2024-03-08T14:32

2024-03-08T14:41

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю отразили 65 атак украинских войск на авдеевском направлении и нанесли поражение девяти бригадам противника, потери Киева составили более 2860 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК "Стрела-10", - говорится в сводке российского военного ведомства за период со 2 по 8 марта.Отмечается, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Они во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники девяти украинских бригад в районах Тоненького, Торецка, Очеретино, Новосёлки Первой, Майорска и Розовки в ДНР."Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html

https://ria.ru/20240308/front-1931893460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша