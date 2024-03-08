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Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.03.2024
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14:32 08.03.2024 (обновлено: 14:41 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931902836.html
Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.03.2024
Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные за неделю отразили 65 атак украинских войск на авдеевском направлении и нанесли поражение девяти бригадам противника, потери Киева составили... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:32
2024-03-08T14:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю отразили 65 атак украинских войск на авдеевском направлении и нанесли поражение девяти бригадам противника, потери Киева составили более 2860 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК "Стрела-10", - говорится в сводке российского военного ведомства за период со 2 по 8 марта.Отмечается, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Они во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники девяти украинских бригад в районах Тоненького, Торецка, Очеретино, Новосёлки Первой, Майорска и Розовки в ДНР."Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240308/krakh-1931898534.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, США
Российские военные за неделю отразили 65 атак ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли свыше 2860 военных на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Авдеевке
Российский военнослужащий в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю отразили 65 атак украинских войск на авдеевском направлении и нанесли поражение девяти бригадам противника, потери Киева составили более 2860 солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК "Стрела-10", - говорится в сводке российского военного ведомства за период со 2 по 8 марта.
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Отмечается, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Они во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники девяти украинских бригад в районах Тоненького, Торецка, Очеретино, Новосёлки Первой, Майорска и Розовки в ДНР.
"Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики", - добавили в МО РФ.
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