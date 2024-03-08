https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931855485.html

Российские войска уничтожили станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска уничтожили станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.03.2024

Российские войска уничтожили станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T05:05

2024-03-08T05:05

2024-03-08T05:05

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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал поражение целей "Ланцетами", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Zala подразделения беспилотной авиации российских десантников из состава группировки войск "Днепр" выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, на правом берегу Днепра в Херсонской области. Во время полета над территорией правобережья Днепра… оператор БПЛА обнаружил две артиллерийские гаубицы, которые вели огонь по нашим позициям из лесопосадки", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что арторудия противника решено было уничтожить барражирующими боеприпасами "Ланцет". "Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цели и зафиксировал поражение двух артиллерийских установок ВСУ в лесопосадке. Аналогичным способом была поражена станция РЛС противника на правом берегу Днепра", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф