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Российские войска уничтожили станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931855485.html
Российские войска уничтожили станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра
Российские войска уничтожили станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.03.2024
Российские войска уничтожили станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:05
2024-03-08T05:05
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал поражение целей "Ланцетами", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Zala подразделения беспилотной авиации российских десантников из состава группировки войск "Днепр" выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, на правом берегу Днепра в Херсонской области. Во время полета над территорией правобережья Днепра… оператор БПЛА обнаружил две артиллерийские гаубицы, которые вели огонь по нашим позициям из лесопосадки", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что арторудия противника решено было уничтожить барражирующими боеприпасами "Ланцет". "Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цели и зафиксировал поражение двух артиллерийских установок ВСУ в лесопосадке. Аналогичным способом была поражена станция РЛС противника на правом берегу Днепра", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска уничтожили станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра

МО: войска уничтожили "Ланцетами" станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Расчет разведывательного БПЛА Zala российских десантников обнаружил две артиллерийские установки и станцию РЛС ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области и скорректировал поражение целей "Ланцетами", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе несения боевого дежурства расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов Zala подразделения беспилотной авиации российских десантников из состава группировки войск "Днепр" выполняют полеты вглубь территории, контролируемой ВСУ, на правом берегу Днепра в Херсонской области. Во время полета над территорией правобережья Днепра… оператор БПЛА обнаружил две артиллерийские гаубицы, которые вели огонь по нашим позициям из лесопосадки", - сообщили в МО РФ.
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Сообщается, что арторудия противника решено было уничтожить барражирующими боеприпасами "Ланцет".
"Расчет разведывательного беспилотника умело скорректировал заход "Ланцетов" на цели и зафиксировал поражение двух артиллерийских установок ВСУ в лесопосадке. Аналогичным способом была поражена станция РЛС противника на правом берегу Днепра", - дополнили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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