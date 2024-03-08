https://ria.ru/20240308/soyuz-1931879019.html

Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ

Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024

Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ

Военный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа, поскольку высокопоставленные американские военные стратеги недовольны военной... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:54

2024-03-08T10:54

2024-03-08T10:54

в мире

сша

украина

киев

ллойд остин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа, поскольку высокопоставленные американские военные стратеги недовольны военной стратегией Украины, а Киев разочарован из-за нехватки боеприпасов, пишет газета New York Times. "Спустя более двух лет после начала военного союза связи между США и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее", - пишет издание. Отмечается, что американские военные стратеги, в том числе министр обороны США Ллойд Остин считают, что Украине "необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве за раз". Вместо этого Киев тратит свои силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, не имеют стратегической ценности. Одним из последних примеров таких городов стала Авдеевка. В свою очередь Украина "все больше разочаровывается тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте".

https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html

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сша

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, киев, ллойд остин