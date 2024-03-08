Рейтинг@Mail.ru
Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/soyuz-1931879019.html
Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ
Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ
Военный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа, поскольку высокопоставленные американские военные стратеги недовольны военной... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:54
2024-03-08T10:54
в мире
сша
украина
киев
ллойд остин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа, поскольку высокопоставленные американские военные стратеги недовольны военной стратегией Украины, а Киев разочарован из-за нехватки боеприпасов, пишет газета New York Times. "Спустя более двух лет после начала военного союза связи между США и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее", - пишет издание. Отмечается, что американские военные стратеги, в том числе министр обороны США Ллойд Остин считают, что Украине "необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве за раз". Вместо этого Киев тратит свои силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, не имеют стратегической ценности. Одним из последних примеров таких городов стала Авдеевка. В свою очередь Украина "все больше разочаровывается тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте".
https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, ллойд остин
В мире, США, Украина, Киев, Ллойд Остин
Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ

NYT: военный союз Украины и США показывает признаки разочарования и износа

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа, поскольку высокопоставленные американские военные стратеги недовольны военной стратегией Украины, а Киев разочарован из-за нехватки боеприпасов, пишет газета New York Times.
"Спустя более двух лет после начала военного союза связи между США и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее", - пишет издание.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"За копейки": в Европе раскрыли зловещий план Запада по Украине
Вчера, 10:38
Отмечается, что американские военные стратеги, в том числе министр обороны США Ллойд Остин считают, что Украине "необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве за раз". Вместо этого Киев тратит свои силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, не имеют стратегической ценности. Одним из последних примеров таких городов стала Авдеевка.
В свою очередь Украина "все больше разочаровывается тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте".
Люди на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Наступает век войн — Россия может его предотвратить
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаКиевЛлойд Остин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала