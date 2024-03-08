Военный союз Украины и США показывает признаки износа, пишут СМИ
NYT: военный союз Украины и США показывает признаки разочарования и износа
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Военный союз Украины и США показывает признаки взаимного разочарования и износа, поскольку высокопоставленные американские военные стратеги недовольны военной стратегией Украины, а Киев разочарован из-за нехватки боеприпасов, пишет газета New York Times.
"Спустя более двух лет после начала военного союза связи между США и Украиной демонстрируют признаки износа, уступая место взаимному разочарованию и ощущению, что отношения могут застрять в некоторой колее", - пишет издание.
Отмечается, что американские военные стратеги, в том числе министр обороны США Ллойд Остин считают, что Украине "необходимо концентрировать свои силы на одной большой битве за раз". Вместо этого Киев тратит свои силы в боях за города, которые, по словам американских чиновников, не имеют стратегической ценности. Одним из последних примеров таких городов стала Авдеевка.
В свою очередь Украина "все больше разочаровывается тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте".