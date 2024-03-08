https://ria.ru/20240308/sovetnik-1931953873.html

Подозреваемый в коррупции Тимошенко стал советником Минобороны Украины

Подозреваемый в коррупции Тимошенко стал советником Минобороны Украины - РИА Новости, 08.03.2024

Подозреваемый в коррупции Тимошенко стал советником Минобороны Украины

Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Кирилл Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T21:47

2024-03-08T21:47

2024-03-08T21:47

украина

днепр (город)

в мире

кирилл тимошенко

рустем умеров

владимир зеленский

porsche panamera

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Кирилл Тимошенко, который ранее в суде опроверг все имеющиеся к нему претензии по коррупции, назначен советником министра обороны Рустема Умерова, сообщает в пятницу украинское издание NV. "Кирилл Тимошенко, бывший замглавы офиса Зеленского, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Уточняется, что Тимошенко уже несколько недель работает с министром. "Он регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, там кабинет и заводит в ведомство свою команду", - добавили в ведомстве, уточнив, что Тимошенко на указанной должности трудится с 1 марта. "Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в силах обороны Украины на время действия военного положения", - добавили в издании. В июле сообщалось, что, по данным правоохранительных органов, Тимошенко использовал служебные полномочия в личных интересах, ему грозит административная ответственность. В октябре он сообщил, что в суде опровергнуты все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). НАПК сообщало, что он дважды нарушил определенные законом ограничения относительно получения подарков как лицо, занимающее особо ответственное положение. Кроме того, занимая должность замглавы офиса Зеленского, Тимошенко подписал письмо в адрес погранслужбы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, который на самом деле "оформлял визы Тимошенко и его сыну". Кроме того, утверждалось, что экс-чиновник в прошлом году трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, два раза из которых - вместе с женой и сыном. Летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен (3,3 тысячи долларов). В начале декабря 2022 года издание "Украинская правда" опубликовала журналистское расследование, речь в котором шла о замглавы офиса Зеленского Тимошенко, многократно попадавшем в объективы камер видеонаблюдения за рулем нового электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов. Позже глава НАПК Александр Новиков заявил, что информация об автомобилях Тимошенко проверяется. Тимошенко занимается медиа-обеспечением политических и государственных кампаний более десяти лет. Начиная с 2014-го, он сотрудничал с нынешним мэром Днепра Борисом Филатовым и другими представителями партии УКРОП. Затем присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского. С мая 2019-го последний сделал замглавы своей администрации Тимошенко. Эту должность он сохранил и после увольнения своего первого шефа Андрея Богдана.

https://ria.ru/20240306/perestanovki-1931351540.html

https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html

https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931864007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, днепр (город), в мире, кирилл тимошенко, рустем умеров, владимир зеленский, porsche panamera