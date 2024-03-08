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Shaman выступил в Можайской женской колонии с новой песней - РИА Новости, 08.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:26 08.03.2024 (обновлено: 22:58 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/shaman-1931952538.html
Shaman выступил в Можайской женской колонии с новой песней
Shaman выступил в Можайской женской колонии с новой песней - РИА Новости, 08.03.2024
Shaman выступил в Можайской женской колонии с новой песней
Певец Shaman выступил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5, где впервые представил на сцене новую песню "Мама". РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T21:26
2024-03-08T22:58
культура
shaman (ярослав дронов)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Певец Shaman выступил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5, где впервые представил на сцене новую песню "Мама". "Родные, сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием, и устроил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 специальное праздничное выступление. Именно там 8 марта впервые со сцены прозвучала моя новая песня "Мама", клип на которую всего за сутки собрал уже свыше 2 миллионов ваших просмотров", - написал артист в своем Telegram-канале. Певец поблагодарил всех дам учреждения, в том числе сотрудниц ФСИН, за горячий приём и несмолкающие аплодисменты, а также поздравил всех женщин с 8 Марта.
https://ria.ru/20240223/shaman-1929214734.html
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shaman (ярослав дронов) , федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Культура, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Shaman выступил в Можайской женской колонии с новой песней

Певец Shaman выступил в Можайской женской колонии с новой песней "Мама"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Певец Shaman выступил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5, где впервые представил на сцене новую песню "Мама".
«
"Родные, сегодня я решил сделать сюрприз женщинам, волею судьбы не избалованным мужским вниманием, и устроил в Можайской женской исправительно-трудовой колонии №5 специальное праздничное выступление. Именно там 8 марта впервые со сцены прозвучала моя новая песня "Мама", клип на которую всего за сутки собрал уже свыше 2 миллионов ваших просмотров", - написал артист в своем Telegram-канале.
Певец поблагодарил всех дам учреждения, в том числе сотрудниц ФСИН, за горячий приём и несмолкающие аплодисменты, а также поздравил всех женщин с 8 Марта.
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