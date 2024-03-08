https://ria.ru/20240308/senator-1931929660.html

Сенатор считает, что при Байдене американская мечта обернулась кошмаром

Сенатор считает, что при Байдене американская мечта обернулась кошмаром - РИА Новости, 08.03.2024

Сенатор считает, что при Байдене американская мечта обернулась кошмаром

За время работы Джо Байдена на посту президента США американская мечта обернулась кошмаром, сообщила сенатор-республиканка Кэйти Бритт, комментируя итоги... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:31

2024-03-08T18:31

2024-03-08T18:31

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. За время работы Джо Байдена на посту президента США американская мечта обернулась кошмаром, сообщила сенатор-республиканка Кэйти Бритт, комментируя итоги выступления главы Белого дома в конгрессе с посланием "о положении союза". "Президент Байден просто не понимает, что он оторван от жизни. При его администрации семьям становится хуже, наши сообщества менее защищены, а наша страна в меньшей безопасности", - заявила Бритт в своем видеообращении. По мнению Бритт, американская мечта обернулась ночным кошмаром для многих семей при нынешнем президенте. Сенатор отметила, что у следующего поколения американцев будет меньше возможностей и свобод, а также указала на созданный самим президентом "позорный" миграционный кризис. "Президент Байден унаследовал самую защищенную границу за все времена, но минуты спустя он приостановил все депортации и строительство стены… мы знаем, что президент Байден не просто создал пограничный кризис, он пригласил его 94 указами за свои первые сто дней", - сказала она. По мнению Бритт, невинные американцы умирают, и винить в этом остается только самого Байдена. Комментируя внешнеполитический курс президента, сенатор заявила, что слабость Байдена вредит не только семьям внутри США. "Он делает нас посмешищем на мировой арене… на протяжении трех лет президент показывает, что американское слово не значит то, что раньше", - считает сенатор, подчеркивая провал курса американской администрации. "Наш верховный главнокомандующий не командует. Свободный мир заслуживает больше, чем нерешительного и униженного лидера", - резюмировала сенатор.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931884401.html

https://ria.ru/20240308/bayden-1931879909.html

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в мире, сша, джо байден