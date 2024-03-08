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Посол рассказал о последствиях американских санкций против "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 08.03.2024
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13:26 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931895606.html
Посол рассказал о последствиях американских санкций против "Арктик СПГ 2"
Посол рассказал о последствиях американских санкций против "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 08.03.2024
Посол рассказал о последствиях американских санкций против "Арктик СПГ 2"
Санкции США против "Арктик СПГ-2" ставят под вопрос участие Токио в проекте, не исключено, что такая же судьба уготована и проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2",... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:26
2024-03-08T13:26
в мире
япония
россия
сша
фумио кисида
арктик спг - 2
сахалин-2
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Санкции США против "Арктик СПГ-2" ставят под вопрос участие Токио в проекте, не исключено, что такая же судьба уготована и проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2", об этом в интервью японской газете "Хоккайдо" заявил Николай Ноздрев, недавно назначенный на пост Чрезвычайного и Полномочного посла России в Японии. Минфин США 2 ноября внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Он предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планировалось запустить до конца года, а отгрузки – начать в январе 2024 года. Посол отметил, что взаимовыгодное сотрудничество России и Японии в сфере энергетики насчитывает несколько десятилетий, в течение которых Россия доказала, что является надежным партнером. "Администрация Фумио Кисиды утверждает, что продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, в частности, в рамках "Сахалин-1" и "Сахалин-2" соответствует национальным интересам. Кроме того, "Арктик СПГ-2" определен вашим правительством (Японии - ред.) как особо важный для обеспечения энергетической безопасности. Тем не менее в начале ноября 2023 года Вашингтон без согласования с Токио ввел против него санкционные ограничения, поставив под вопрос дальнейшее участие в предприятии не только частного бизнеса, но и госкорпорации JOGMEC. Нельзя исключать, что похожая судьба уготована и сахалинским проектам. Такие действия американцев все больше напоминают лихие времена беззакония на Диком Западе", - сказал посол. Американская сторона в лице посла США в Японии Рама Эмануэля убеждает Японию полностью отказаться от российского газа, считает Ноздрев. "Вероятно, в перспективе также подразумевается его замена на американский аналог с "молекулами демократии", за которые, по всей видимости, придется существенно доплатить. При этом Вашингтон не гарантирует своим клиентам стабильные поставки. Хороший пример такого "бизнеса по-американски" – свежее (от 26 января) решение администрации Дж.Байдена временно приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ", - сказал посол. В то же время Россия готова продолжать сотрудничество с Японии в этой сфере, отметил посол. "Что касается взаимодействия с японской стороной в сфере энергетики и по другим практическим вопросам, мы не отказывались от конструктивного и прагматичного диалога, обсуждения развития существующих и создания новых проектов. Нынешнее крайне неудовлетворительное состояние двусторонней экономической кооперации – результат ошибочных враждебных действий правительства Фумио Кисиды. Вместе с тем уверен, что российские энергоносители всегда найдут своего потребителя как внутри страны, так и за рубежом", - подчеркнул глава дипмиссии. В интервью было уделено отдельное внимание вопросам сотрудничества в области рыболовства - эта сфера представляет для губернаторства Хоккайдо большой интерес, так как затрагивает вопросы работы и жизни местных рыбаков. "Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года и о промысле морской капусты 1981 года занимают в комплексе двусторонних отношений в области рыбного хозяйства особое место, поскольку допускают японский промысел в территориальном море России, что предполагает соблюдение российского законодательства. В обоих документах зафиксировано желание сторон способствовать укреплению добрососедства между нашими странами, однако недружественные шаги нынешнего правительства Японии идут вразрез с этими договоренностями. Сейчас промысел оказался приостановленным только в рамках Соглашения 1998 года, однако хотел бы подчеркнуть, что любые нарушения со стороны японских рыбаков могут не только поставить под вопрос дальнейшее осуществление этой договоренности, но и повлиять на судьбу промысла морской капусты в районе острова Сигнальный", - отметил посол.
https://ria.ru/20240125/gas-1923517764.html
https://ria.ru/20231227/spg-1918349714.html
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в мире, япония, россия, сша, фумио кисида, арктик спг - 2, сахалин-2, санкции в отношении россии
В мире, Япония, Россия, США, Фумио Кисида, Арктик СПГ - 2, Сахалин-2, Санкции в отношении России
Посол рассказал о последствиях американских санкций против "Арктик СПГ 2"

Посол: санкции против "Арктик СПГ 2" ставят под вопрос участие Токио в проекте

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" . Архивное фото
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ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Санкции США против "Арктик СПГ-2" ставят под вопрос участие Токио в проекте, не исключено, что такая же судьба уготована и проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2", об этом в интервью японской газете "Хоккайдо" заявил Николай Ноздрев, недавно назначенный на пост Чрезвычайного и Полномочного посла России в Японии.
Минфин США 2 ноября внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Он предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планировалось запустить до конца года, а отгрузки – начать в январе 2024 года.
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Посол отметил, что взаимовыгодное сотрудничество России и Японии в сфере энергетики насчитывает несколько десятилетий, в течение которых Россия доказала, что является надежным партнером.
"Администрация Фумио Кисиды утверждает, что продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, в частности, в рамках "Сахалин-1" и "Сахалин-2" соответствует национальным интересам. Кроме того, "Арктик СПГ-2" определен вашим правительством (Японии - ред.) как особо важный для обеспечения энергетической безопасности. Тем не менее в начале ноября 2023 года Вашингтон без согласования с Токио ввел против него санкционные ограничения, поставив под вопрос дальнейшее участие в предприятии не только частного бизнеса, но и госкорпорации JOGMEC. Нельзя исключать, что похожая судьба уготована и сахалинским проектам. Такие действия американцев все больше напоминают лихие времена беззакония на Диком Западе", - сказал посол.
Американская сторона в лице посла США в Японии Рама Эмануэля убеждает Японию полностью отказаться от российского газа, считает Ноздрев.
"Вероятно, в перспективе также подразумевается его замена на американский аналог с "молекулами демократии", за которые, по всей видимости, придется существенно доплатить. При этом Вашингтон не гарантирует своим клиентам стабильные поставки. Хороший пример такого "бизнеса по-американски" – свежее (от 26 января) решение администрации Дж.Байдена временно приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ", - сказал посол.
В то же время Россия готова продолжать сотрудничество с Японии в этой сфере, отметил посол.
"Что касается взаимодействия с японской стороной в сфере энергетики и по другим практическим вопросам, мы не отказывались от конструктивного и прагматичного диалога, обсуждения развития существующих и создания новых проектов. Нынешнее крайне неудовлетворительное состояние двусторонней экономической кооперации – результат ошибочных враждебных действий правительства Фумио Кисиды. Вместе с тем уверен, что российские энергоносители всегда найдут своего потребителя как внутри страны, так и за рубежом", - подчеркнул глава дипмиссии.
В интервью было уделено отдельное внимание вопросам сотрудничества в области рыболовства - эта сфера представляет для губернаторства Хоккайдо большой интерес, так как затрагивает вопросы работы и жизни местных рыбаков.
"Соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года и о промысле морской капусты 1981 года занимают в комплексе двусторонних отношений в области рыбного хозяйства особое место, поскольку допускают японский промысел в территориальном море России, что предполагает соблюдение российского законодательства. В обоих документах зафиксировано желание сторон способствовать укреплению добрососедства между нашими странами, однако недружественные шаги нынешнего правительства Японии идут вразрез с этими договоренностями. Сейчас промысел оказался приостановленным только в рамках Соглашения 1998 года, однако хотел бы подчеркнуть, что любые нарушения со стороны японских рыбаков могут не только поставить под вопрос дальнейшее осуществление этой договоренности, но и повлиять на судьбу промысла морской капусты в районе острова Сигнальный", - отметил посол.
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