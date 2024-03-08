https://ria.ru/20240308/samolet-1931948608.html

В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки

В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки - РИА Новости, 08.03.2024

В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки

Самолет компании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту американского города Хьюстона, никто из пассажиров и членов экипажа не... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T20:54

2024-03-08T20:54

2024-03-08T20:57

хьюстон

мемфис

джордж буш (младший)

faa

boeing 737

united airlines

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Самолет компании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту американского города Хьюстона, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили РИА Новости авиаперевозчик и Управление гражданской авиации (FAA). Инцидент произошел после посадки Boeing 737 MAX 8, который привез 166 человек из Мемфиса. "После приземления в Интерконтинентальном аэропорту Хьюстона имени Джорджа Буша самолет, выполнявший рейс UA247, выкатился на траву с рулежной дорожки", - сообщили в FAA, пообещав провести расследование. В авиакомпании сообщили, что пассажиров высадили с помощью надувных трапов и доставили автобусами в аэропорт. "Сообщений о пострадавших среди пассажиров или экипажа не поступало", - сказали в United Airlines. На борту, по данным перевозчика, находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа.

https://ria.ru/20240112/samolet-1921073164.html

хьюстон

мемфис

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Наталья Макарова

хьюстон, мемфис, джордж буш (младший), faa, boeing 737, united airlines