https://ria.ru/20240308/samolet-1931948608.html
В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки
В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки - РИА Новости, 08.03.2024
В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки
Самолет компании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту американского города Хьюстона, никто из пассажиров и членов экипажа не... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T20:54
2024-03-08T20:54
2024-03-08T20:57
хьюстон
мемфис
джордж буш (младший)
faa
boeing 737
united airlines
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Самолет компании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту американского города Хьюстона, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили РИА Новости авиаперевозчик и Управление гражданской авиации (FAA). Инцидент произошел после посадки Boeing 737 MAX 8, который привез 166 человек из Мемфиса. "После приземления в Интерконтинентальном аэропорту Хьюстона имени Джорджа Буша самолет, выполнявший рейс UA247, выкатился на траву с рулежной дорожки", - сообщили в FAA, пообещав провести расследование. В авиакомпании сообщили, что пассажиров высадили с помощью надувных трапов и доставили автобусами в аэропорт. "Сообщений о пострадавших среди пассажиров или экипажа не поступало", - сказали в United Airlines. На борту, по данным перевозчика, находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа.
https://ria.ru/20240112/samolet-1921073164.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хьюстон, мемфис, джордж буш (младший), faa, boeing 737, united airlines
Хьюстон, Мемфис, Джордж Буш (младший), FAA, Boeing 737, United Airlines
В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки
После посадки в Хьюстоне самолет United Airlines выкатился с рулежной дорожки
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Самолет компании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту американского города Хьюстона, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили РИА Новости авиаперевозчик и Управление гражданской авиации (FAA).
Инцидент произошел после посадки Boeing 73
7 MAX 8, который привез 166 человек из Мемфиса
.
«
"После приземления в Интерконтинентальном аэропорту Хьюстона имени Джорджа Буша
самолет, выполнявший рейс UA247, выкатился на траву с рулежной дорожки", - сообщили в FAA
, пообещав провести расследование.
В авиакомпании сообщили, что пассажиров высадили с помощью надувных трапов и доставили автобусами в аэропорт. "Сообщений о пострадавших среди пассажиров или экипажа не поступало", - сказали в United Airlines.
На борту, по данным перевозчика, находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа.
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