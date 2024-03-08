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В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки - РИА Новости, 08.03.2024
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20:54 08.03.2024 (обновлено: 20:57 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/samolet-1931948608.html
В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки
В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки - РИА Новости, 08.03.2024
В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки
Самолет компании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту американского города Хьюстона, никто из пассажиров и членов экипажа не... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T20:54
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хьюстон
мемфис
джордж буш (младший)
faa
boeing 737
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Самолет компании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту американского города Хьюстона, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили РИА Новости авиаперевозчик и Управление гражданской авиации (FAA). Инцидент произошел после посадки Boeing 737 MAX 8, который привез 166 человек из Мемфиса. "После приземления в Интерконтинентальном аэропорту Хьюстона имени Джорджа Буша самолет, выполнявший рейс UA247, выкатился на траву с рулежной дорожки", - сообщили в FAA, пообещав провести расследование. В авиакомпании сообщили, что пассажиров высадили с помощью надувных трапов и доставили автобусами в аэропорт. "Сообщений о пострадавших среди пассажиров или экипажа не поступало", - сказали в United Airlines. На борту, по данным перевозчика, находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа.
https://ria.ru/20240112/samolet-1921073164.html
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хьюстон, мемфис, джордж буш (младший), faa, boeing 737, united airlines
Хьюстон, Мемфис, Джордж Буш (младший), FAA, Boeing 737, United Airlines
В хьюстонском аэропорту пассажирский самолет выкатился с рулежной дорожки

После посадки в Хьюстоне самолет United Airlines выкатился с рулежной дорожки

© Flickr / ChicagoKozСамолет Boeing-777 авиакомпании United Airlines
Самолет Boeing-777 авиакомпании United Airlines - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Flickr / ChicagoKoz
Самолет Boeing-777 авиакомпании United Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Самолет компании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки в аэропорту американского города Хьюстона, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили РИА Новости авиаперевозчик и Управление гражданской авиации (FAA).
Инцидент произошел после посадки Boeing 737 MAX 8, который привез 166 человек из Мемфиса.
«
"После приземления в Интерконтинентальном аэропорту Хьюстона имени Джорджа Буша самолет, выполнявший рейс UA247, выкатился на траву с рулежной дорожки", - сообщили в FAA, пообещав провести расследование.
В авиакомпании сообщили, что пассажиров высадили с помощью надувных трапов и доставили автобусами в аэропорт. "Сообщений о пострадавших среди пассажиров или экипажа не поступало", - сказали в United Airlines.
На борту, по данным перевозчика, находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа.
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ХьюстонМемфисДжордж Буш (младший)FAABoeing 737United Airlines
 
 
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