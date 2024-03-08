https://ria.ru/20240308/samolet-1931850121.html

В США самолет потерял шину при взлете

В США самолет потерял шину при взлете - РИА Новости, 08.03.2024

В США самолет потерял шину при взлете

Самолет компании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе, сообщает... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T02:14

2024-03-08T02:14

2024-03-08T02:14

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Самолет компании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию, потерял при взлете шину и был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе, сообщает телеканал NBC Los Angeles. На борту самолета Boeing 777-200 находились 235 пассажиров, 10 стюардесс и 4 пилота. "У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами", - заявила авиакомпания в связи с инцидентом. Пожарная служба Лос-Анджелеса подтвердила, что самолет, который был перенаправлен в этот город, после того как экипаж сообщил о проблеме с шасси, благополучно приземлился в аэропорту до 13.30 четверга (00.30 мск в пятницу). Никто не пострадал. Пропавшая шина была обнаружена на территории аэропорта Сан-Франциско.

https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html

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