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Россия объявила в розыск офицера ВСУ, причастного к обстрелу Лисичанска

Россия объявила в розыск офицера ВСУ, причастного к обстрелу Лисичанска - РИА Новости, 08.03.2024

Россия объявила в розыск офицера ВСУ, причастного к обстрелу Лисичанска

Украинский военный Евгений Родин, которому ранее планировали предъявить обвинение в причастности к обстрелу пекарни в Лисичанске, объявлен в розыск. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:52

2024-03-08T18:52

2024-03-08T18:55

специальная военная операция на украине

лисичанск

россия

вооруженные силы украины

украина

удар всу по пекарне в лисичанске

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский военный Евгений Родин, которому ранее планировали предъявить обвинение в причастности к обстрелу пекарни в Лисичанске, объявлен в розыск. "Разыскивается по статье УК. Национальность: украинец", - сообщается на сайте МВД РФ. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что российские следователи в ближайшее время заочно предъявят обвинения в обстрелах Лисичанска из HIMARS подполковнику ВСУ Евгению Родину и полковнику ВСУ Сергею Савченко. В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.

лисичанск

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лисичанск, россия, вооруженные силы украины, украина, удар всу по пекарне в лисичанске