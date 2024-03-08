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Россия объявила в розыск офицера ВСУ, причастного к обстрелу Лисичанска - РИА Новости, 08.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 08.03.2024 (обновлено: 18:55 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/rozysk-1931932030.html
Россия объявила в розыск офицера ВСУ, причастного к обстрелу Лисичанска
Россия объявила в розыск офицера ВСУ, причастного к обстрелу Лисичанска - РИА Новости, 08.03.2024
Россия объявила в розыск офицера ВСУ, причастного к обстрелу Лисичанска
Украинский военный Евгений Родин, которому ранее планировали предъявить обвинение в причастности к обстрелу пекарни в Лисичанске, объявлен в розыск. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:52
2024-03-08T18:55
специальная военная операция на украине
лисичанск
россия
вооруженные силы украины
украина
удар всу по пекарне в лисичанске
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский военный Евгений Родин, которому ранее планировали предъявить обвинение в причастности к обстрелу пекарни в Лисичанске, объявлен в розыск. "Разыскивается по статье УК. Национальность: украинец", - сообщается на сайте МВД РФ. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что российские следователи в ближайшее время заочно предъявят обвинения в обстрелах Лисичанска из HIMARS подполковнику ВСУ Евгению Родину и полковнику ВСУ Сергею Савченко. В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
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лисичанск, россия, вооруженные силы украины, украина, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Россия объявила в розыск офицера ВСУ, причастного к обстрелу Лисичанска

Россия объявила в розыск офицера ВСУ из-за обстрела пекарни в Лисичанске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинский военный Евгений Родин, которому ранее планировали предъявить обвинение в причастности к обстрелу пекарни в Лисичанске, объявлен в розыск.
«
"Разыскивается по статье УК. Национальность: украинец", - сообщается на сайте МВД РФ.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что российские следователи в ближайшее время заочно предъявят обвинения в обстрелах Лисичанска из HIMARS подполковнику ВСУ Евгению Родину и полковнику ВСУ Сергею Савченко.
В начале февраля в результате обстрела пекарни в Лисичанске погибли 29 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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