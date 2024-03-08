https://ria.ru/20240308/pozhar-1931916161.html

В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении

В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении - РИА Новости, 08.03.2024

В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении

Пожар произошел на нефтяном месторождении близи Ханты-Мансийска, сейчас он ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T16:06

2024-03-08T16:06

2024-03-08T16:06

происшествия

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Пожар произошел на нефтяном месторождении близи Ханты-Мансийска, сейчас он ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "По моим данным, пострадавших нет, поврежденных объектов нет. Пожар произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи города Ханты-Мансийск. Возник он на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения", – сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание случилось в четверг, на данный момент оно ликвидировано. "Сейчас работает дознаватель по выяснению причин пожара", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231108/pozhar-1908059930.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)