https://ria.ru/20240308/pozhar-1931916161.html
В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении
В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении - РИА Новости, 08.03.2024
В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении
Пожар произошел на нефтяном месторождении близи Ханты-Мансийска, сейчас он ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:06
2024-03-08T16:06
2024-03-08T16:06
происшествия
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Пожар произошел на нефтяном месторождении близи Ханты-Мансийска, сейчас он ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "По моим данным, пострадавших нет, поврежденных объектов нет. Пожар произошел в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи города Ханты-Мансийск. Возник он на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения", – сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание случилось в четверг, на данный момент оно ликвидировано. "Сейчас работает дознаватель по выяснению причин пожара", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231108/pozhar-1908059930.html
ханты-мансийск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении
Пожар на нефтяном месторождении неподалеку от Ханты-Мансийска потушили