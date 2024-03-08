https://ria.ru/20240308/pozhar-1931913384.html

В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 08.03.2024

В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по регион в телеграм-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:49

2024-03-08T15:49

2024-03-08T15:54

новгородская область

происшествия

каменка

крестецкий район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по регион в телеграм-канале. По предварительным данным, в пятницу около 6 утра загорелся жилой дом в деревне Каменка Крестецкого района. На место прибыли три пожарных расчёта. В 8.40 пожар был ликвидирован. В доме сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин и женщины. "В Новгородской области проводится проверка по факту гибели трёх человек во время пожара... Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240304/pozhar-1931105376.html

новгородская область

каменка

крестецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новгородская область, происшествия, каменка, крестецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)