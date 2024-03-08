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В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 08.03.2024
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15:49 08.03.2024 (обновлено: 15:54 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/pozhar-1931913384.html
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 08.03.2024
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по регион в телеграм-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:49
2024-03-08T15:54
новгородская область
происшествия
каменка
крестецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по регион в телеграм-канале. По предварительным данным, в пятницу около 6 утра загорелся жилой дом в деревне Каменка Крестецкого района. На место прибыли три пожарных расчёта. В 8.40 пожар был ликвидирован. В доме сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин и женщины. "В Новгородской области проводится проверка по факту гибели трёх человек во время пожара... Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240304/pozhar-1931105376.html
новгородская область
каменка
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новгородская область, происшествия, каменка, крестецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новгородская область, Происшествия, Каменка, Крестецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека

В новгородской деревне Каменка при пожаре в частном доме погибли три человека

© СУ СКР по Новгородской областиПоследствия пожара в частном доме в Новгородской области. 8 марта 2024
Последствия пожара в частном доме в Новгородской области. 8 марта 2024
© СУ СКР по Новгородской области
Последствия пожара в частном доме в Новгородской области. 8 марта 2024
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по регион в телеграм-канале.
По предварительным данным, в пятницу около 6 утра загорелся жилой дом в деревне Каменка Крестецкого района. На место прибыли три пожарных расчёта. В 8.40 пожар был ликвидирован. В доме сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин и женщины.
«
"В Новгородской области проводится проверка по факту гибели трёх человек во время пожара... Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования", - говорится в сообщении.
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Новгородская областьПроисшествияКаменкаКрестецкий районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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