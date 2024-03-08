https://ria.ru/20240308/pozhar-1931913384.html
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 08.03.2024
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека
Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по регион в телеграм-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:49
2024-03-08T15:49
2024-03-08T15:54
новгородская область
происшествия
каменка
крестецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931913955_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab7469e064a39f59317e4c821d157e1b.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по регион в телеграм-канале. По предварительным данным, в пятницу около 6 утра загорелся жилой дом в деревне Каменка Крестецкого района. На место прибыли три пожарных расчёта. В 8.40 пожар был ликвидирован. В доме сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин и женщины. "В Новгородской области проводится проверка по факту гибели трёх человек во время пожара... Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240304/pozhar-1931105376.html
новгородская область
каменка
крестецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931913955_318:0:1278:720_1920x0_80_0_0_b69bd08dff452b88f8d300115ab5c8ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, происшествия, каменка, крестецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новгородская область, Происшествия, Каменка, Крестецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека
В новгородской деревне Каменка при пожаре в частном доме погибли три человека