https://ria.ru/20240308/pozhar-1931861668.html

В Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели

В Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели - РИА Новости, 08.03.2024

В Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели

Пожар в цеху по производству мебели в Кирове полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T07:28

2024-03-08T07:28

2024-03-08T07:28

происшествия

киров

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пожар в цеху по производству мебели в Кирове полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России. В пятницу утром загорелся мебельный цех в Кирове на площади 700 квадратных метров, пожар был локализован. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кировском районе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

киров

россия

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2024

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происшествия, киров, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)