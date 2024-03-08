https://ria.ru/20240308/pozhar-1931861668.html
В Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели
В Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели - РИА Новости, 08.03.2024
В Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели
Пожар в цеху по производству мебели в Кирове полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T07:28
2024-03-08T07:28
2024-03-08T07:28
происшествия
киров
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пожар в цеху по производству мебели в Кирове полностью ликвидирован, сообщили в МЧС России. В пятницу утром загорелся мебельный цех в Кирове на площади 700 квадратных метров, пожар был локализован. "Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кировском районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
киров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Киров, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели
МЧС: в Кирове потушили пожар в цеху по производству мебели