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В цеху по производству мебели в Кирове ликвидировали открытое горение
В цеху по производству мебели в Кирове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 08.03.2024
В цеху по производству мебели в Кирове ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:44
2024-03-08T05:44
2024-03-08T05:44
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельный цех на площади 700 квадратных метров. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Кировской области", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киров
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Киров
В цеху по производству мебели в Кирове ликвидировали открытое горение
МЧС: в цеху по производству мебели в Кирове ликвидировали открытое горение