https://ria.ru/20240308/pozhar-1931857080.html

В цеху по производству мебели в Кирове ликвидировали открытое горение

В цеху по производству мебели в Кирове ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 08.03.2024

В цеху по производству мебели в Кирове ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T05:44

2024-03-08T05:44

2024-03-08T05:44

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

киров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728481467_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d23a27605be790a56a7b6dead38efe0b.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали в цеху по производству мебели в Кирове, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельный цех на площади 700 квадратных метров. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Кировской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киров