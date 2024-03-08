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В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели
В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели - РИА Новости, 08.03.2024
В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели
Пожар в цеху по производству мебели в Кирове локализовали, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:18
2024-03-08T05:18
2024-03-08T05:18
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пожар в цеху по производству мебели в Кирове локализовали, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Кирове загорелся мебельней цех на площади 700 квадратных метров. "В Кировской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, киров, россия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Киров, Россия, Кировская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели
МЧС: в Кирове локализовали пожар в цеху по производству мебели