Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия"

Леша Свик и Niletto подарили девушкам цветы и выступили на выставке "Россия"
Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.
Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.
Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.
Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.
Во время всероссийского форума "Родные — Любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".
Во время всероссийского форума "Родные — Любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".
К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.
К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.
Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.
Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.
На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".
На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".
Гостей ждут новые подарки и к 8 марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.
Гостей ждут новые подарки и к 8 марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.
Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.
Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".
В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".
В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".
На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".
На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.
На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.
Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.
Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.
Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.
Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.
Во время всероссийского форума "Родные — Любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".
К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.
Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.
На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".
Гостей ждут новые подарки и к 8 марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.
Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.
Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.
В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".
В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.
На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".
На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.
Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.