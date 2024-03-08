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Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:56 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931954603.html
Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия"
Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.03.2024
Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия"
Певцы Леша Свик и Niletto подарили девушкам цветы и выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Международный женский день, передает... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T21:56
2024-03-08T21:56
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
вднх
8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Певцы Леша Свик и Niletto подарили девушкам цветы и выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Международный женский день, передает корреспондент РИА Новости. "Замечательный праздник 8 Марта мы празднуем сегодня с вами, это раз. Во-вторых, знаете вот эту вот простую истину: девушек же не только в этот день нужно любить, уважать, дарить им подарки, цветы, (а делать это - ред.) каждый день. Я думаю, вы и так все это знаете. Поэтому, если вы нашли своего человека, не отпускайте", - сказал Леша Свик, обращаясь к зрителям. После выступлений артисты подарили поклонницам белые розы.
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Наталья Макарова
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выставка-форум "россия", вднх, 8 марта
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", ВДНХ, 8 марта
Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия"

Леша Свик и Niletto подарили девушкам цветы и выступили на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Праздничный концерт к Международному женскому дню, Леша Свик и Niletto
Выставка Россия. Праздничный концерт к Международному женскому дню, Леша Свик и Niletto
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Праздничный концерт к Международному женскому дню, Леша Свик и Niletto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Певцы Леша Свик и Niletto подарили девушкам цветы и выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Международный женский день, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Замечательный праздник 8 Марта мы празднуем сегодня с вами, это раз. Во-вторых, знаете вот эту вот простую истину: девушек же не только в этот день нужно любить, уважать, дарить им подарки, цветы, (а делать это - ред.) каждый день. Я думаю, вы и так все это знаете. Поэтому, если вы нашли своего человека, не отпускайте", - сказал Леша Свик, обращаясь к зрителям.
После выступлений артисты подарили поклонницам белые розы.
Встречи с актерами и викторины: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.

Награждение 8-миллионного посетителя выставки Россия

Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Во время всероссийского форума "Родные — Любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".

Выставка Россия встречает весну

Во время всероссийского форума "Родные — Любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.

Открытие экспозиции к десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя

К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она находится в павильоне №75.

Открытие экспозиции к десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя

Она находится в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии По зову женского сердца

Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".

Певец SHAMAN выступает на торжественной церемонии награждения лауреатов премии По зову женского сердца

На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей ждут новые подарки и к 8 марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.

Борис Эйфман и Татьяна Элькина на открытии Недели балета на стенде Санкт-Петербурга

Гостей ждут новые подарки и к 8 марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.

Международная выставка-форум Россия

Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Певец Николай Басков выступает на торжественной церемонии награждения лауреатов премии По зову женского сердца

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".

 Концерт юных артистов СуперДети

В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Выставка Россия встречает весну

В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".

Музыканты Эдуард Двухименный и Мари Ануар. I Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.

I Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.

Открытие Недели балета на стенде Санкт-Петербурга

Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Выставку "Россия" посетили более восьми миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Восьмимиллионному посетителю подарили сертификат на футбольный матч.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Во время всероссийского форума "Родные — Любимые", который прошел 23 января, торжественно зажгли семейный очаг "Сердце России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

К десятой годовщине Русской весны на стенде Севастополя на ВДНХ открыли экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Она находится в павильоне №75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Основной темой Всероссийского женского форума стали вопросы сохранения традиций для развития России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

На ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии "По зову женского сердца".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Гостей ждут новые подарки и к 8 марта. Так, в Международный женский день на выставке можно будет встретиться с выдающимися спортсменами и артистами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Ожидаются творческие мастер-классы и интеллектуальные викторины с подарками и сувенирами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

В павильоне D "Наша культура" прошел концерт молодых артистов "СуперДети".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

В 75-м павильоне ВДНХ и центральном выставочном зале "Манеж" состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

На ВДНХ прошел Открытый всероссийский слет бардовского движения "Чтобы наши песни пели как свои".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На слете выступили артисты хора Сретенского монастыря.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"ВДНХ8 марта
 
 
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