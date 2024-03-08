https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931954603.html

Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия"

Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.03.2024

Леша Свик и Niletto поздравили девушек на выставке "Россия"

Певцы Леша Свик и Niletto подарили девушкам цветы и выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Международный женский день, передает... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T21:56

2024-03-08T21:56

2024-03-08T21:56

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

вднх

8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Певцы Леша Свик и Niletto подарили девушкам цветы и выступили перед гостями выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Международный женский день, передает корреспондент РИА Новости. "Замечательный праздник 8 Марта мы празднуем сегодня с вами, это раз. Во-вторых, знаете вот эту вот простую истину: девушек же не только в этот день нужно любить, уважать, дарить им подарки, цветы, (а делать это - ред.) каждый день. Я думаю, вы и так все это знаете. Поэтому, если вы нашли своего человека, не отпускайте", - сказал Леша Свик, обращаясь к зрителям. После выступлений артисты подарили поклонницам белые розы.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выставка-форум "россия", вднх, 8 марта