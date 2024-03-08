https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931899725.html
Российские военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта
Российские военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Российские военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта
Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, передали поздравления всем... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:03
2024-03-08T14:03
2024-03-08T14:45
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СОЛЕДАР (ДНР), 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, передали поздравления всем российским женщинам с праздником 8 Марта, передает корреспондент РИА Новости. "От имени всех парней бригады Северного флота хотим поздравить дорогих женщин со всех уголков нашей необъятной Родины с 8 Марта! Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни... Где еще в мире найдешь таких женственных, таких нежных и ласковых? Нигде, только у нас в России..." - сказал военнослужащий, обращаясь к женщинам. Участники СВО также отметили смелость и отвагу женщин в помощи российским бойцам в это время. "Спасибо вам огромное за ваши заботливые руки, за теплые сердца. Поверьте, мы умеем это ценить! Огромное вам спасибо, еще раз с праздником. Победа будет за нами!" - добавили мотострелки.
https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html
https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931874490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Бойцы с передовой поздравляют российских женщин с 8 марта
Бойцы с передовой поздравляют российских женщин с 8 марта
2024-03-08T14:03
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, празднование 8 марта
Общество, Россия, Празднование 8 марта, Специальная военная операция на Украине
Российские военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта
Российские военнослужащие с передовой поздравили женщин с 8 Марта
СОЛЕДАР (ДНР), 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, передали поздравления всем российским женщинам с праздником 8 Марта, передает корреспондент РИА Новости.
"От имени всех парней бригады Северного флота хотим поздравить дорогих женщин со всех уголков нашей необъятной Родины с 8 Марта! Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни... Где еще в мире найдешь таких женственных, таких нежных и ласковых? Нигде, только у нас в России
..." - сказал военнослужащий, обращаясь к женщинам.
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Участники СВО также отметили смелость и отвагу женщин в помощи российским бойцам в это время.
"Спасибо вам огромное за ваши заботливые руки, за теплые сердца. Поверьте, мы умеем это ценить! Огромное вам спасибо, еще раз с праздником. Победа будет за нами!" - добавили мотострелки.
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