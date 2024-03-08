https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931899725.html

Российские военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта

Российские военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024

Российские военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта

Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, передали поздравления всем... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:03

2024-03-08T14:03

2024-03-08T14:45

общество

россия

празднование 8 марта

специальная военная операция на украине

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СОЛЕДАР (ДНР), 8 мар - РИА Новости. Военнослужащие 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе "Южной" группировки войск, передали поздравления всем российским женщинам с праздником 8 Марта, передает корреспондент РИА Новости. "От имени всех парней бригады Северного флота хотим поздравить дорогих женщин со всех уголков нашей необъятной Родины с 8 Марта! Спасибо вам за то, что вы есть в нашей жизни... Где еще в мире найдешь таких женственных, таких нежных и ласковых? Нигде, только у нас в России..." - сказал военнослужащий, обращаясь к женщинам. Участники СВО также отметили смелость и отвагу женщин в помощи российским бойцам в это время. "Спасибо вам огромное за ваши заботливые руки, за теплые сердца. Поверьте, мы умеем это ценить! Огромное вам спасибо, еще раз с праздником. Победа будет за нами!" - добавили мотострелки.

https://ria.ru/20240308/zakharova-1931883807.html

https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931874490.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы с передовой поздравляют российских женщин с 8 марта Бойцы с передовой поздравляют российских женщин с 8 марта 2024-03-08T14:03 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, празднование 8 марта