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Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
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07:34 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931862017.html
Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта
Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта
Женщины-военнослужащие 110-й мотострелковой бригады, входящей в состав 1-го Донецкого армейского корпуса, поздравили из зоны проведения специальной военной... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T07:34
2024-03-08T07:34
россия
празднование 8 марта
8 марта
общество
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Женщины-военнослужащие 110-й мотострелковой бригады, входящей в состав 1-го Донецкого армейского корпуса, поздравили из зоны проведения специальной военной операции россиянок с Международным женским днём, передает корреспондент РИА Новости. "Всех женщин России я поздравляю с ... Международным женским днем. Желаю все равно, хоть и я человек в форме счастья, любви, мирного неба и всего хорошего от донецкой земли, - передала слова поздравления военнослужащая в беседе с агентством. Несмотря на то, что боевые действия застали всех врасплох, с тяжёлой ситуацией женщины справляются наравне с мужчинами, добавила она. "Все об этом помнят и знают. И в это трудное время есть минуты радости и вера в скорую победу", - сказала военная. "Поздравляем всех женщин Российской Федерации с этим светлым весенним праздником. Желаем стойкости духа, силы характера. Быть всегда любимыми, сияющими, мечтать и верить в лучшее", - сказала офицер группы психологической работы подразделения Юлия. "Я хочу сказать всем женщинам, матерям, женам, чтобы каждая дождалась своего сына, своего мужа. Чтоб все было у них хорошо и скорейшей победы. И все будет у нас на ура!", - присоединилась к поздравлениям ещё одна из женщин-военнослужащих бригады.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html
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россия, празднование 8 марта, 8 марта, общество, вооруженные силы рф
Россия, Празднование 8 марта, 8 марта, Общество, Вооруженные силы РФ
Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта

Женщины-военнослужащие поздравили россиянок с 8 Марта из зоны СВО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВоеннослужащая
Военнослужащая - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Военнослужащая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Женщины-военнослужащие 110-й мотострелковой бригады, входящей в состав 1-го Донецкого армейского корпуса, поздравили из зоны проведения специальной военной операции россиянок с Международным женским днём, передает корреспондент РИА Новости.
"Всех женщин России я поздравляю с ... Международным женским днем. Желаю все равно, хоть и я человек в форме счастья, любви, мирного неба и всего хорошего от донецкой земли, - передала слова поздравления военнослужащая в беседе с агентством.
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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
00:09
Несмотря на то, что боевые действия застали всех врасплох, с тяжёлой ситуацией женщины справляются наравне с мужчинами, добавила она. "Все об этом помнят и знают. И в это трудное время есть минуты радости и вера в скорую победу", - сказала военная.
"Поздравляем всех женщин Российской Федерации с этим светлым весенним праздником. Желаем стойкости духа, силы характера. Быть всегда любимыми, сияющими, мечтать и верить в лучшее", - сказала офицер группы психологической работы подразделения Юлия.
"Я хочу сказать всем женщинам, матерям, женам, чтобы каждая дождалась своего сына, своего мужа. Чтоб все было у них хорошо и скорейшей победы. И все будет у нас на ура!", - присоединилась к поздравлениям ещё одна из женщин-военнослужащих бригады.
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Международный женский день
00:22
 
РоссияПразднование 8 марта8 мартаОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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