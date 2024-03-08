https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931853980.html
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2024
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём, отметив, что этот праздник олицетворяет любовь, уважение и особую... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T04:22
2024-03-08T04:22
2024-03-08T10:06
общество
россия
михаил мишустин
празднование 8 марта
8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём, отметив, что этот праздник олицетворяет любовь, уважение и особую благодарность к женщинам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта. "Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляю вас с международным женским праздником – 8 Марта. Он олицетворяет красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества", - говорится в сообщении. По его словам, женщины приносят в мир радость и гармонию, хранят семейный очаг, воспитывают детей, реализуют себя в профессиональной и общественной деятельности и успешно решают государственные задачи. Мишустин также пожелал женщинам весеннего настроения, удачи во всех начинаниях и внимания со стороны коллег и близких.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html
https://ria.ru/20240308/mezhdunarodnyy_zhenskiy_den-1931384076.html
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общество, россия, михаил мишустин, празднование 8 марта, 8 марта
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Празднование 8 марта, 8 марта
Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем
Мишустин: 8 Марта олицетворяет уважение и особую благодарность к женщинам
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём, отметив, что этот праздник олицетворяет любовь, уважение и особую благодарность к женщинам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта.
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
"Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляю вас с международным женским праздником – 8 Марта. Он олицетворяет красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества", - говорится в сообщении.
По его словам, женщины приносят в мир радость и гармонию, хранят семейный очаг, воспитывают детей, реализуют себя в профессиональной и общественной деятельности и успешно решают государственные задачи. Мишустин также пожелал женщинам весеннего настроения, удачи во всех начинаниях и внимания со стороны коллег и близких.
Международный женский день