https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931853980.html

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем - РИА Новости, 08.03.2024

Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём, отметив, что этот праздник олицетворяет любовь, уважение и особую... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T04:22

2024-03-08T04:22

2024-03-08T10:06

общество

россия

михаил мишустин

празднование 8 марта

8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём, отметив, что этот праздник олицетворяет любовь, уважение и особую благодарность к женщинам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта. "Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляю вас с международным женским праздником – 8 Марта. Он олицетворяет красоту, искреннюю любовь, уважение и особую благодарность к прекрасной половине человечества", - говорится в сообщении. По его словам, женщины приносят в мир радость и гармонию, хранят семейный очаг, воспитывают детей, реализуют себя в профессиональной и общественной деятельности и успешно решают государственные задачи. Мишустин также пожелал женщинам весеннего настроения, удачи во всех начинаниях и внимания со стороны коллег и близких.

https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html

https://ria.ru/20240308/mezhdunarodnyy_zhenskiy_den-1931384076.html

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общество, россия, михаил мишустин, празднование 8 марта, 8 марта