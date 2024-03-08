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Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
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00:07 08.03.2024 (обновлено: 00:16 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844620.html
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 Марта и пожелали им быть окружёнными РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T00:07
2024-03-08T00:16
общество
олег кононенко
николай чуб
роскосмос
празднование 8 марта
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 Марта и пожелали им быть окружёнными любимыми людьми, вниманием и заботой, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос". "Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери, сегодня во всём мире отмечается один из самых прекрасных праздников – 8 Марта. Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, ещё один повод восхититься вашей красотой и очарованием", - сказал Кононенко. Он пожелал женщинам быть счастливыми и окружёнными только любимыми людьми, а также улыбок и радости каждый день. "Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. С праздником вас, с Международным женским днём!" - добавил, в свою очередь, Чуб.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html
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общество, олег кононенко, николай чуб, роскосмос, празднование 8 марта
Общество, Олег Кононенко, Николай Чуб, Роскосмос, Празднование 8 марта
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

Космонавты с МКС пожелали женщинам любимых людей рядом, внимания и заботы

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 Марта и пожелали им быть окружёнными любимыми людьми, вниманием и заботой, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери, сегодня во всём мире отмечается один из самых прекрасных праздников – 8 Марта. Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, ещё один повод восхититься вашей красотой и очарованием", - сказал Кононенко.
Он пожелал женщинам быть счастливыми и окружёнными только любимыми людьми, а также улыбок и радости каждый день.
"Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. С праздником вас, с Международным женским днём!" - добавил, в свою очередь, Чуб.
Вами невозможно не восхищаться. Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
00:09
 
ОбществоОлег КононенкоНиколай ЧубРоскосмосПразднование 8 марта
 
 
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