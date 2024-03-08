https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844620.html
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта - РИА Новости, 08.03.2024
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 Марта и пожелали им быть окружёнными РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T00:07
2024-03-08T00:07
2024-03-08T00:16
общество
олег кононенко
николай чуб
роскосмос
празднование 8 марта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:93:1080:701_1920x0_80_0_0_3cc2879ac633f645189066495aaa9154.jpg
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 Марта и пожелали им быть окружёнными любимыми людьми, вниманием и заботой, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос". "Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери, сегодня во всём мире отмечается один из самых прекрасных праздников – 8 Марта. Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, ещё один повод восхититься вашей красотой и очарованием", - сказал Кононенко. Он пожелал женщинам быть счастливыми и окружёнными только любимыми людьми, а также улыбок и радости каждый день. "Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. С праздником вас, с Международным женским днём!" - добавил, в свою очередь, Чуб.
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844757.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_46:0:1003:718_1920x0_80_0_0_05aa22608cebfa257216d49336eee258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег кононенко, николай чуб, роскосмос, празднование 8 марта
Общество, Олег Кононенко, Николай Чуб, Роскосмос, Празднование 8 марта
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
Космонавты с МКС пожелали женщинам любимых людей рядом, внимания и заботы
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 Марта и пожелали им быть окружёнными любимыми людьми, вниманием и заботой, видеоролик с поздравлением опубликовал "Роскосмос".
"Дорогие наши мамы, бабушки, жёны, сёстры и дочери, сегодня во всём мире отмечается один из самых прекрасных праздников – 8 Марта. Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, ещё один повод восхититься вашей красотой и очарованием", - сказал Кононенко.
Он пожелал женщинам быть счастливыми и окружёнными только любимыми людьми, а также улыбок и радости каждый день.
"Мы желаем, чтобы праздник у вас был каждый день, чтобы окружающие вас мужчины постоянно напоминали вам о том, как вы прекрасны и любимы, чтобы ваша жизнь была наполнена вниманием, заботой и любовью. С праздником вас, с Международным женским днём!" - добавил, в свою очередь, Чуб.
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем