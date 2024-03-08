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Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 08.03.2024 (обновлено: 00:07 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844498.html
Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО
Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2024
Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО
Президент России Владимир Путин в Международный женский день обратился к женщинам, которые находятся в зоне спецоперации и поддерживают российских бойцов,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T00:04
2024-03-08T00:07
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный женский день обратился к женщинам, которые находятся в зоне спецоперации и поддерживают российских бойцов, отметив, что они дают пример стойкости и уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне. "Хочу отдельно обратиться и к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи. И к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах", - сказал он в видеопоздравлении. "Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне", - добавил президент.
https://ria.ru/20240307/putin-1931709720.html
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"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта
"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта
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общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО

Путин поздравил с 8 Марта женщин, которые находятся в зоне СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный женский день обратился к женщинам, которые находятся в зоне спецоперации и поддерживают российских бойцов, отметив, что они дают пример стойкости и уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне.
"Хочу отдельно обратиться и к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи. И к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах", - сказал он в видеопоздравлении.
Президент РФ Владимир Путин вручает цветы выпускницам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. 7 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 марта
7 марта, 13:44
"Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне", - добавил президент.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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