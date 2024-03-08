https://ria.ru/20240308/pozdravlenie-1931844498.html

Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО

Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО - РИА Новости, 08.03.2024

Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне СВО

Президент России Владимир Путин в Международный женский день обратился к женщинам, которые находятся в зоне спецоперации и поддерживают российских бойцов,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:04

2024-03-08T00:04

2024-03-08T00:07

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Международный женский день обратился к женщинам, которые находятся в зоне спецоперации и поддерживают российских бойцов, отметив, что они дают пример стойкости и уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне. "Хочу отдельно обратиться и к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи. И к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах", - сказал он в видеопоздравлении. "Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне", - добавил президент.

https://ria.ru/20240307/putin-1931709720.html

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"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта "Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта 2024-03-08T00:04 true PT3M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф