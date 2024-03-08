https://ria.ru/20240308/pomilovanie-1931867823.html

Путин помиловал 52 осужденные женщины

Путин помиловал 52 осужденные женщины - РИА Новости, 08.03.2024

Путин помиловал 52 осужденные женщины

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:02

2024-03-08T09:02

2024-03-08T09:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин", — говорится в сообщении.Как уточнили в Кремле, при принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности.Прежде всего президент помиловал женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также женщин, родственники которых участвуют в специальной военной операции.

https://ria.ru/20240101/1yanvarya-1919323709.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин