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Путин помиловал 52 осужденные женщины - РИА Новости, 08.03.2024
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09:02 08.03.2024 (обновлено: 09:30 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/pomilovanie-1931867823.html
Путин помиловал 52 осужденные женщины
Путин помиловал 52 осужденные женщины - РИА Новости, 08.03.2024
Путин помиловал 52 осужденные женщины
Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:02
2024-03-08T09:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин", — говорится в сообщении.Как уточнили в Кремле, при принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности.Прежде всего президент помиловал женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также женщин, родственники которых участвуют в специальной военной операции.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин помиловал 52 осужденные женщины

Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля.
«
"Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Кремле, при принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности.
Прежде всего президент помиловал женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также женщин, родственники которых участвуют в специальной военной операции.
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