https://ria.ru/20240308/pomilovanie-1931867823.html
Путин помиловал 52 осужденные женщины
Путин помиловал 52 осужденные женщины - РИА Новости, 08.03.2024
Путин помиловал 52 осужденные женщины
Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:02
2024-03-08T09:02
2024-03-08T09:30
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля."Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин", — говорится в сообщении.Как уточнили в Кремле, при принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности.Прежде всего президент помиловал женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также женщин, родственники которых участвуют в специальной военной операции.
https://ria.ru/20240101/1yanvarya-1919323709.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин помиловал 52 осужденные женщины
Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин