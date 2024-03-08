https://ria.ru/20240308/pogoda-1931869131.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 08.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, кратковременный снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:16

2024-03-08T09:16

2024-03-08T09:16

москва

михаил леус

международный женский день

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930661888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b57da88be36b98615d99d49636a92cac.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с севера на юг. Погода будет облачная, местами пройдет кратковременный снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в столице 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - сказал Леус. Синоптик уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, международный женский день, погода