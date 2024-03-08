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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 08.03.2024
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09:16 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/pogoda-1931869131.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 08.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, кратковременный снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:16
2024-03-08T09:16
москва
михаил леус
международный женский день
погода
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с севера на юг. Погода будет облачная, местами пройдет кратковременный снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в столице 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - сказал Леус. Синоптик уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва, михаил леус, международный женский день, погода
Москва, Михаил Леус, Международный женский день, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидают снег, гололедицу и до двух градусов тепла

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в Международный женский день, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с севера на юг. Погода будет облачная, местами пройдет кратковременный снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. Максимальная температура воздуха в столице 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - сказал Леус.
Синоптик уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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