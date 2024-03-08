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При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2024
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15:42 08.03.2024 (обновлено: 17:16 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/pogibshie-1931911965.html
При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека
При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2024
При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека
Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:42
2024-03-08T17:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что бригада скорой помощи выехала на место происшествия. Как только позволит обстановка, пострадавшего отвезут в медучреждение.Гладков также добавил, что при атаке повреждения получили экскаватор и манипулятор.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО перехватили несколько украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Курской областями.В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека

Гладков: три дрона ВСУ атаковали Рождественку, два человека погибли

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета в Белгороде
Сотрудники Следственного комитета в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудники Следственного комитета в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что бригада скорой помощи выехала на место происшествия. Как только позволит обстановка, пострадавшего отвезут в медучреждение.
Гладков также добавил, что при атаке повреждения получили экскаватор и манипулятор.

Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.

Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО перехватили несколько украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Курской областями.
В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.
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