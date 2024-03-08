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При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека
При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2024
При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека
Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:42
2024-03-08T15:42
2024-03-08T17:16
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что бригада скорой помощи выехала на место происшествия. Как только позволит обстановка, пострадавшего отвезут в медучреждение.Гладков также добавил, что при атаке повреждения получили экскаватор и манипулятор.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО перехватили несколько украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Курской областями.В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека
Гладков: три дрона ВСУ атаковали Рождественку, два человека погибли
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил
глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что бригада скорой помощи выехала на место происшествия. Как только позволит обстановка, пострадавшего отвезут в медучреждение.
Гладков также добавил, что при атаке повреждения получили экскаватор и манипулятор.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО перехватили несколько украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Курской областями.
В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.
На Украине началась мировая война дронов