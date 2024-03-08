https://ria.ru/20240308/pogibshie-1931911965.html

При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека

При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека - РИА Новости, 08.03.2024

При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека

Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:42

2024-03-08T15:42

2024-03-08T17:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка в Белгородской области, два человека погибли, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. В результате взрывов два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен", — написал он в Telegram-канале.Уточняется, что бригада скорой помощи выехала на место происшествия. Как только позволит обстановка, пострадавшего отвезут в медучреждение.Гладков также добавил, что при атаке повреждения получили экскаватор и манипулятор.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. В частности, ранее сегодня системы ПВО перехватили несколько украинских дронов над Белгородской, Волгоградской и Курской областями.В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина