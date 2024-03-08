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В Пентагоне жестко раскритиковали контрнаступление, пишут СМИ
В Пентагоне жестко раскритиковали контрнаступление, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024
В Пентагоне жестко раскритиковали контрнаступление, пишут СМИ
Чиновники Пентагона не считают усилия, предпринятые Украиной прошлым летом, контрнаступлением, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T10:56
2024-03-08T10:56
2024-03-08T10:56
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Чиновники Пентагона не считают усилия, предпринятые Украиной прошлым летом, контрнаступлением, пишет американская газета New York Times. "Контрнаступление провалилось. В Пентагоне некоторые чиновники говорят, что они вообще не считают усилия, предпринятые прошлым летом, контрнаступлением", - пишет издание. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240307/vsu-1931734596.html
https://ria.ru/20240228/kontrnastuplenie-1930072467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
В Пентагоне жестко раскритиковали контрнаступление, пишут СМИ
NYT: в Пентагоне не считают усилия, предпринятые Киевом, контрнаступлением