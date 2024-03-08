https://ria.ru/20240308/pentagon-1931879153.html

В Пентагоне жестко раскритиковали контрнаступление, пишут СМИ

В Пентагоне жестко раскритиковали контрнаступление, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2024

В Пентагоне жестко раскритиковали контрнаступление, пишут СМИ

Чиновники Пентагона не считают усилия, предпринятые Украиной прошлым летом, контрнаступлением, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T10:56

2024-03-08T10:56

2024-03-08T10:56

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россия

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Чиновники Пентагона не считают усилия, предпринятые Украиной прошлым летом, контрнаступлением, пишет американская газета New York Times. "Контрнаступление провалилось. В Пентагоне некоторые чиновники говорят, что они вообще не считают усилия, предпринятые прошлым летом, контрнаступлением", - пишет издание. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240307/vsu-1931734596.html

https://ria.ru/20240228/kontrnastuplenie-1930072467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша