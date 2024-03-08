"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США
Экс-разведчик Риттер: новое ядерное оружие дает России превосходство над США
Испытания ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"
Испытания ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
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"Русские создали лучшее в мире стратегическое ядерное оружие. <...> Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США", — сказал американский аналитик.
По мнению Риттера, Запад совершил роковую ошибку, подтолкнув Россию к активному развитию как ядерного арсенала, так и конвенциональных вооруженных сил. Обновленная и закаленная в боях российская армия будет иметь преимущество над силами НАТО в случае полномасштабного ядерного конфликта, добавил он.
"Я думаю, нам (США. — Прим. ред.) нужно вернуться за стол переговоров по стратегическим ядерным вооружениям", — предложил экс-инспектор ООН.
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что российская армия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новейшие тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат".
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", заявил, что ядерная война — последнее, прощальное средство, а разговоры на эту тему в западных столицах — это крайне безответственно.
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.