https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html

"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США

"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США - РИА Новости, 08.03.2024

"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США

Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T04:25

2024-03-08T04:25

2024-03-08T04:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

скотт риттер

нато

ядерное оружие

сармат (ракета)

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Русские создали лучшее в мире стратегическое ядерное оружие. <...> Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США", — сказал американский аналитик.По мнению Риттера, Запад совершил роковую ошибку, подтолкнув Россию к активному развитию как ядерного арсенала, так и конвенциональных вооруженных сил. Обновленная и закаленная в боях российская армия будет иметь преимущество над силами НАТО в случае полномасштабного ядерного конфликта, добавил он."Я думаю, нам (США. — Прим. ред.) нужно вернуться за стол переговоров по стратегическим ядерным вооружениям", — предложил экс-инспектор ООН.Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что российская армия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новейшие тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат".В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", заявил, что ядерная война — последнее, прощальное средство, а разговоры на эту тему в западных столицах — это крайне безответственно.В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html

https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

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в мире, россия, сша, скотт риттер, нато, ядерное оружие, сармат (ракета)