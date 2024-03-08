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"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:25 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html
"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США
"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США - РИА Новости, 08.03.2024
"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США
Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T04:25
2024-03-08T04:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
скотт риттер
нато
ядерное оружие
сармат (ракета)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.&quot;Русские создали лучшее в мире стратегическое ядерное оружие. &lt;...&gt; Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США&quot;, — сказал американский аналитик.По мнению Риттера, Запад совершил роковую ошибку, подтолкнув Россию к активному развитию как ядерного арсенала, так и конвенциональных вооруженных сил. Обновленная и закаленная в боях российская армия будет иметь преимущество над силами НАТО в случае полномасштабного ядерного конфликта, добавил он."Я думаю, нам (США. — Прим. ред.) нужно вернуться за стол переговоров по стратегическим ядерным вооружениям", — предложил экс-инспектор ООН.Ранее президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что российская армия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новейшие тяжелые межконтинентальные ракеты "Сармат".В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", заявил, что ядерная война — последнее, прощальное средство, а разговоры на эту тему в западных столицах — это крайне безответственно.В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
https://ria.ru/20240302/rossiya-1930712470.html
https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html
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в мире, россия, сша, скотт риттер, нато, ядерное оружие, сармат (ракета)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Скотт Риттер, НАТО, Ядерное оружие, Сармат (ракета)
"Начнем переговоры". Новое оружие России вызвало панику в США

Экс-разведчик Риттер: новое ядерное оружие дает России превосходство над США

Испытания ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"
Испытания ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
Испытания ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Россия достигла неоспоримого ядерного превосходства над США за счет нового стратегического оружия, заявил бывший разведчик ВС США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«

"Русские создали лучшее в мире стратегическое ядерное оружие. <...> Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США", — сказал американский аналитик.

Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний
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По мнению Риттера, Запад совершил роковую ошибку, подтолкнув Россию к активному развитию как ядерного арсенала, так и конвенциональных вооруженных сил. Обновленная и закаленная в боях российская армия будет иметь преимущество над силами НАТО в случае полномасштабного ядерного конфликта, добавил он.
"Я думаю, нам (США. — Прим. ред.) нужно вернуться за стол переговоров по стратегическим ядерным вооружениям", — предложил экс-инспектор ООН.
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В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые" Российского общества "Знание", заявил, что ядерная война — последнее, прощальное средство, а разговоры на эту тему в западных столицах — это крайне безответственно.
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАСкотт РиттерНАТОЯдерное оружиеСармат (ракета)
 
 
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