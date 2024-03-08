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СМИ: США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
СМИ: США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ: США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
США на фоне вбросов о якобы "планах" России разместить ядерное оружие в космосе готовят резолюцию Совета Безопасности ООН, которая бы предостерегала мировое... РИА Новости, 08.03.2024
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2024-03-08T00:00
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. США на фоне вбросов о якобы "планах" России разместить ядерное оружие в космосе готовят резолюцию Совета Безопасности ООН, которая бы предостерегала мировое сообщество от подобных шагов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. При этом Генассамблея ООН в конце 2022 года приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой. Как предполагают источники агентства, резолюция, которая предостерегала бы страны от размещения оружия в космосе, вероятно, "подтвердит обязательства стран по договору о космосе 1967 года". При этом отмечается, что проект пока на ранней стадии. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявлял, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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Россия, США, Москва, Владимир Путин, Сергей Рябков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
СМИ: США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
Bloomberg: США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости.
США на фоне вбросов о якобы "планах" России разместить ядерное оружие в космосе готовят резолюцию Совета Безопасности ООН, которая бы предостерегала мировое сообщество от подобных шагов, сообщает агентство
Блумберг со ссылкой на источники.
При этом Генассамблея ООН в конце 2022 года приняла внесенную Россией резолюцию, призывающую страны не размещать первыми оружие в космосе. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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Как предполагают источники агентства, резолюция, которая предостерегала бы страны от размещения оружия в космосе, вероятно, "подтвердит обязательства стран по договору о космосе 1967 года". При этом отмечается, что проект пока на ранней стадии.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявлял, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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