https://ria.ru/20240308/opasnost-1931882973.html

В курском Железногорске объявили ракетную опасность

В курском Железногорске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024

В курском Железногорске объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:29

2024-03-08T11:29

2024-03-08T11:29

железногорск

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html

железногорск

курская область

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Варвара Скокшина

железногорск , курская область, роман старовойт, происшествия