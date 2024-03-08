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В курском Железногорске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
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11:29 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/opasnost-1931882973.html
В курском Железногорске объявили ракетную опасность
В курском Железногорске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
В курском Железногорске объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:29
2024-03-08T11:29
железногорск
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.
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железногорск , курская область, роман старовойт, происшествия
Железногорск , Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В курском Железногорске объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт объявил ракетную опасность в курском Железногорске

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Модульное укрытие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.
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ЖелезногорскКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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