https://ria.ru/20240308/opasnost-1931882973.html
В курском Железногорске объявили ракетную опасность
В курском Железногорске объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.03.2024
В курском Железногорске объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:29
2024-03-08T11:29
2024-03-08T11:29
железногорск
курская область
роман старовойт
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927539544_145:147:3266:1902_1920x0_80_0_0_7d4c3f0530a91488edf9c87200cd7cb1.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Железногорске Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Железногорск: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html
железногорск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927539544_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_45e4b847ff1a4c6168ead6d1894276ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
железногорск , курская область, роман старовойт, происшествия
Железногорск , Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В курском Железногорске объявили ракетную опасность
Губернатор Старовойт объявил ракетную опасность в курском Железногорске