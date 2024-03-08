https://ria.ru/20240308/odesskaya-1931868305.html

В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры

В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 08.03.2024

В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:05

2024-03-08T09:05

2024-03-08T09:05

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов. "Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры", - заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона, добавив, что при этом нет привязки к тому, что это повлечет критические последствия. Она добавила, что разрушено здание, которое давно не использовалось. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины