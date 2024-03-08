Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/odesskaya-1931868305.html
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 08.03.2024
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры
Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:05
2024-03-08T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов. "Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры", - заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона, добавив, что при этом нет привязки к тому, что это повлечет критические последствия. Она добавила, что разрушено здание, которое давно не использовалось. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html
одесская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_075d8d826b15b5b375518f768bff370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры

В Одесской области два взрыва повредили объект инфраструктуры

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов.
"Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры", - заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона, добавив, что при этом нет привязки к тому, что это повлечет критические последствия.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине
05:39
Она добавила, что разрушено здание, которое давно не использовалось.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Флаги Молдовы и Гагаузии на фоне русской православной церкви в Комрате - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
"Воспользовались положением". На Украину вторглись через Дунай
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала