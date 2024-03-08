https://ria.ru/20240308/odesskaya-1931868305.html
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры - РИА Новости, 08.03.2024
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры
Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:05
2024-03-08T09:05
2024-03-08T09:05
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов. "Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры", - заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона, добавив, что при этом нет привязки к тому, что это повлечет критические последствия. Она добавила, что разрушено здание, которое давно не использовалось. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры
В Одесской области два взрыва повредили объект инфраструктуры
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает, что объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области получил повреждения в результате взрывов.
"Этой ночью снова работали силы противовоздушной обороны юга на протяжении трех часов, отбивая атаку. К сожалению, не получилось избежать попаданий. В Белгород-Днестровском районе области поврежден объект инфраструктуры", - заявила Гуменюк в эфире национального телемарафона, добавив, что при этом нет привязки к тому, что это повлечет критические последствия.
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Она добавила, что разрушено здание, которое давно не использовалось.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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